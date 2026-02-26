AI비서 ‘삼총사’로 더 똑똑해진 갤럭시S26

노태문 삼성전자 대표이사(사장)이 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 '팰리스 오브 파인 아트'에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에서 차세대 스마트폰 '갤럭시S26' 시리즈를 소개하고 있다. /제공=삼성전자