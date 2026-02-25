한미연합 ‘자유의 방패’ 내달 9일 시작… 기동훈련엔 파열음

장도영 합동참모본부 공보실장(왼쪽)과 라이언 도널드 주한미군사 공보실장이 25일 서울 용산구 국방부에서 2026 자유의방패(FS) 연습 계획을 발표한 후 손을 맞잡고 있다. /사진공동취재단