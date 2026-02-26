[포토] 열기 가득한 삼성전자 ‘갤럭시 언팩 2026’

닫기

샌프란시스코 연찬모 기자

승인 : 2026. 02. 26. 04:12

KakaoTalk_20260225_090604839_01
삼성전자가 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 '팰리스 오브 파인 아트'에서 차세대 플래그십 스마트폰 '갤럭시S26' 시리즈를 공개하는 '갤럭시 언팩 2026'을 개최했다. 사진은 행사 전 참석자들이 현장 등록을 하는 모습./연찬모 기자
KakaoTalk_20260225_090604839
삼성전자가 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 '팰리스 오브 파인 아트'에서 차세대 플래그십 스마트폰 '갤럭시S26' 시리즈를 공개하는 '갤럭시 언팩 2026'을 개최했다. 사진은 '갤럭시 언팩 2026' 행사장 입구에서 해외 인플루언서가 기념촬영을 하는 모습./연찬모 기자
KakaoTalk_20260225_090604839_03
삼성전자가 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 '팰리스 오브 파인 아트'에서 차세대 플래그십 스마트폰 '갤럭시S26' 시리즈를 공개하는 '갤럭시 언팩 2026'을 개최했다. 사진은 행사장으로 들어서는 참관객들의 모습./연찬모 기자
KakaoTalk_20260225_094810033
삼성전자가 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 '팰리스 오브 파인 아트'에서 차세대 플래그십 스마트폰 '갤럭시S26' 시리즈를 공개하는 '갤럭시 언팩 2026'을 개최했다. 사진은 '갤럭시 언팩 2026' 발표가 진행되는 무대 전경./연찬모 기자
삼성전자가 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 '팰리스 오브 파인 아트'에서 차세대 플래그십 스마트폰 '갤럭시S26' 시리즈를 공개하는 '갤럭시 언팩 2026'을 개최했다. 삼성전자는 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 감독을 맡은 '매기 강'과 올해 갤럭시 언팩 무대를 연출했다.
연찬모 기자

