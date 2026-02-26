[포토] 열기 가득한 삼성전자 ‘갤럭시 언팩 2026’

KakaoTalk_20260225_090604839_01 0 삼성전자가 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 '팰리스 오브 파인 아트'에서 차세대 플래그십 스마트폰 '갤럭시S26' 시리즈를 공개하는 '갤럭시 언팩 2026'을 개최했다. 사진은 행사 전 참석자들이 현장 등록을 하는 모습./연찬모 기자

KakaoTalk_20260225_094810033 0 삼성전자가 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 '팰리스 오브 파인 아트'에서 차세대 플래그십 스마트폰 '갤럭시S26' 시리즈를 공개하는 '갤럭시 언팩 2026'을 개최했다. 사진은 '갤럭시 언팩 2026' 발표가 진행되는 무대 전경./연찬모 기자

삼성전자가 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 '팰리스 오브 파인 아트'에서 차세대 플래그십 스마트폰 '갤럭시S26' 시리즈를 공개하는 '갤럭시 언팩 2026'을 개최했다. 삼성전자는 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 감독을 맡은 '매기 강'과 올해 갤럭시 언팩 무대를 연출했다.