롯데월드에 메이플스토리 세상 펼쳐진다

이장원 기자

승인 : 2026. 02. 26. 14:37

내달 14일 봄축제 '메이플스토리 인 롯데월드' 개막
메이플스토리 콘텐츠-테마파크 첫 협업
메이플 아일랜드 존, 신규 어트랙션 공개
clip20260226090446
롯데월드 어드벤처가 오는 3월 14일 봄 시즌 축제 '메이플스토리 인 롯데월드'를 시작한다. / 롯데월드 제공
롯데월드 어드벤처가 올봄 넥슨의 대표 게임 '메이플스토리'와 함께 대형 컬래버레이션을 진행한다.

롯데월드 어드벤처는 메이플스토리와 함께 꾸민 봄 시즌 축제 '메이플스토리 인 롯데월드'를 오는 3월 14일 시작한다. "테마파크에 메이플스토리 IP(지식재산권) 콘텐츠가 구현되는 것은 처음"이라는 것이 롯데월드 측 설명이다.

이번 봄 시즌 축제는 오랜 사랑을 받아온 게임 메이플스토리를 따라 3개월간 흥미로운 이야기를 전개한다. 메이플스토리의 보스 몬스터 '핑크빈'이 사라진 수상한 포털에서 뿜어져 나온 신비한 힘으로 어드벤처 곳곳에 메이플스토리 속 세계가 펼쳐진다는 콘셉트다. 롯데월드 어드벤처 캐릭터인 로티와 로리는 용사들을 소집해 모험에 나선다.

축제 기간 어드벤처 전역은 메이플스토리 속 세상처럼 꾸며진다. 포토존, 인터랙티브 체험 등 몰입형 콘텐츠와 시즌 캐슬 맵핑, 공연 등 다양한 협업 콘텐츠가 눈길을 끈다. 야외 공간 매직아일랜드에는 오는 4월 약 600평 규모의 메이플스토리 IP를 접목한 상설 공간 '메이플 아일랜드 존'이 오픈한다. 가족이 즐길 수 있는 롤러코스터 등 신규 패밀리형 어트랙션 3종도 공개할 예정이다.

롯데월드 어드벤처는 인기 IP와 지속적인 협업으로 방문객들에게 이색적인 재미를 제공해왔다. 이번 겨울에는 애니메이션 '프린세스 캐치! 티니핑'의 세계관으로 꾸민 시즌 축제 '트윙클 미라클 윈터'로 국내외 방문객들의 호응을 얻기도 했다. 롯데월드는 앞으로도 다채로운 IP 컬래버를 통해 차별화된 경험을 선사할 계획이라고 밝혔다.
이장원 기자

