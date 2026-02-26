[포토]아시아투데이, 2026 한중경제협회 신년회 개최

26일 서울 중구 프레스센터에서 2026 한중경제협회 신년회가 열렸다.아시아투데이 대표이사 겸 회장 우종순 한중협회 회장 및 참석 인사들이 기념촬영을 하고 있다.이날 신년회에는 우종순 한중협회 회장을 비롯해 다이빙 주한중국대사, 정세균 전 국회의장,구천서 이사장 등이 참석했다.