아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
정치 국회·정당

與, 송영길 복당 의결…정청래 “환영한다”

이한솔 기자

승인 : 2026. 02. 27. 11:36

송영길 “돌아오기 위해 떠난 길, 오늘 그 약속 지켰다”
대구 찾은 정청래 대표<YONHAP NO-3849>
정청래 더불어민주당 대표가 27일 대구 중구 2.28 민주운동기념회관에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. /연합
더불어민주당이 송영길 전 대표의 복당을 의결했다. 복당 신청서를 낸 지 일주일만의 결정이다.

정청래 민주당 대표는 27일 대구에서 열린 현장 최고위원회의에서 이 같이 송 전 대표 복당 건을 의결했다고 밝혔다.

정 대표는 "탈당 후 당의 요청이 아닐 경우 다른 경선에서 20% 감산의 불이익을 받는다. 당대표인 제가 요청하는 것이 맞겠다는 생각이 들었다"며 "인천시당에 복당을 신청한 것이 서울시당에 이첩됐고, 중앙당 당원자격심사위원회로 보내라고 지시해 복당한 것"이라고 설명했다.

그러면서 "송 전 대표의 복당을 진심으로 환영한다. 앞으로 민주당의 발전과 이재명 정부의 성공을 위해 큰 역할을 해줄 것을 기대한다"고 말했다.

송 전 대표는 이날 SNS를 통해 "민주당 복당이 최종 결정됐다. 3년 전 당을 떠난 것은 돌아오기 위해 떠난 길이었다. 그리고 오늘 그 약속을 지키게 됐다"며 "법정과 독방, 거리에서 정치가 무엇인지, 당이 무엇인지, 동지가 무엇인지, 국민 앞에 선다는 것이 어떤 무게인지 다시 배웠다. 30년을 함께해 온 민주당 품으로 돌아온다는 것은 기쁨이자 더 큰 책임이다. 민주당원 송영길로 다시 시작하겠다"고 밝혔다.

한편, 송 전 대표는 지난 2023년 '전당대회 돈봉투 의혹'으로 민주당을 탈당해 소나무당을 창당해 활동해왔다. 최근 1·2심에서 무죄를 선고받고 검찰이 상고를 포기하면서 무죄가 확정됐다.
이한솔 기자

