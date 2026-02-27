與, 송영길 복당 의결…정청래 “환영한다”

송영길 “돌아오기 위해 떠난 길, 오늘 그 약속 지켰다”

대구 찾은 정청래 대표<YONHAP NO-3849> 0 정청래 더불어민주당 대표가 27일 대구 중구 2.28 민주운동기념회관에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. /연합

더불어민주당이 송영길 전 대표의 복당을 의결했다. 복당 신청서를 낸 지 일주일만의 결정이다.정청래 민주당 대표는 27일 대구에서 열린 현장 최고위원회의에서 이 같이 송 전 대표 복당 건을 의결했다고 밝혔다.정 대표는 "탈당 후 당의 요청이 아닐 경우 다른 경선에서 20% 감산의 불이익을 받는다. 당대표인 제가 요청하는 것이 맞겠다는 생각이 들었다"며 "인천시당에 복당을 신청한 것이 서울시당에 이첩됐고, 중앙당 당원자격심사위원회로 보내라고 지시해 복당한 것"이라고 설명했다.그러면서 "송 전 대표의 복당을 진심으로 환영한다. 앞으로 민주당의 발전과 이재명 정부의 성공을 위해 큰 역할을 해줄 것을 기대한다"고 말했다.송 전 대표는 이날 SNS를 통해 "민주당 복당이 최종 결정됐다. 3년 전 당을 떠난 것은 돌아오기 위해 떠난 길이었다. 그리고 오늘 그 약속을 지키게 됐다"며 "법정과 독방, 거리에서 정치가 무엇인지, 당이 무엇인지, 동지가 무엇인지, 국민 앞에 선다는 것이 어떤 무게인지 다시 배웠다. 30년을 함께해 온 민주당 품으로 돌아온다는 것은 기쁨이자 더 큰 책임이다. 민주당원 송영길로 다시 시작하겠다"고 밝혔다.한편, 송 전 대표는 지난 2023년 '전당대회 돈봉투 의혹'으로 민주당을 탈당해 소나무당을 창당해 활동해왔다. 최근 1·2심에서 무죄를 선고받고 검찰이 상고를 포기하면서 무죄가 확정됐다.