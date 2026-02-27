닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
IT·과학

AI 이미지 생성 새 판 짠다…구글, ‘나노 바나나 2’ 출시 검색·제미나이 적용

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260227010008230

글자크기

닫기

정아름 기자

승인 : 2026. 02. 27. 08:36

순환
나노 바나나2로 물의 순환을 구현한 그래픽/ 구글
구글이 차세대 이미지 생성 모델 '나노 바나나 2(Nano Banana 2)'를 선보이고 구글 검색 등 주요 서비스에 확대 적용한다.

구글은 27일(현지시간) 최신 이미지 모델 나노 바나나 2를 발표했다. 이번 모델은 기존 나노 바나나의 속도와 나노 바나나 프로(Pro)의 고도화된 추론·시각 품질을 결합한 것이 특징이다.

나노 바나나 2는 구글의 경량 고속 모델인 '제미나이 플래시' 기반으로 구동돼 빠른 이미지 생성과 수정 작업이 가능하다. 구글은 "고급 세계 지식과 시각적 품질을 유지하면서도 플래시급 속도를 구현했다"고 설명했다.

피사체는 일관성을 유지하고 다양한 해상도도 지원한다. 나노 바나나 2는 이날부터 구글 주요 서비스에 순차적으로 적용된다.

구글은 생성형 콘텐츠 확산에 대응해 출처 식별 기술도 고도화하고 있다.

자사 워터마크 기술인 'SynthID'와 국제 표준 기반 'C2PA 콘텐츠 자격증명(Content Credentials)'을 결합해, AI 사용 여부뿐 아니라 생성 방식까지 확인할 수 있도록 한다는 설명이다.

구글에 따르면 지난해 11월 출시된 제미나이 앱 내 SynthID 검증 기능은 2000만 회 이상 사용됐다. 회사는 향후 C2PA 검증 기능도 제미나이 앱에 추가할 예정이다.

구글은 "사용 목적에 따라 고정밀 작업에는 나노 바나나 프로를, 빠른 생성과 정밀 지시 이행이 필요한 경우에는 나노 바나나 2를 선택할 수 있다"며 "모든 작업에 최적화된 도구를 제공하겠다"고 말했다.
정아름 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

쿠팡, 연매출 49조 ‘사상 최대’…4분기 영업익 ‘탈팡’ 여파 97%↓

미 백악관 “김정은과 대화에 조건 없어”...김정은, 조건부 북미관계 개선 의향에 화답

李대통령 “초고가 주택, 선진국 수도 수준 부담·규제할 것”

[갤럭시 언팩] 역대 최고 카메라 갖춘 ‘갤S26’…성능·사용성 다잡았다

AI 이미지 생성 새 판 짠다…구글, ‘나노 바나나 2’ 출시 검색·제미나이 적용

6·3 지선, 여야 출마 구도 뚜렷…‘안정’ 내세운 與, ‘쇄신’ 찾는 野

호날두, 사우디 이어 스페인 2부 알메리아 25% 지분 확보

지금 뜨는 뉴스

“커피야, 흑맥주야?”…스타벅스 에어로카노 뭐길래

종합 만족도 ‘82점’ 받은 대한민국 올해의 차는?

‘아이 낳으면 1억’ 부영 회장, 또 통큰 기부…이번엔 누가?

삼겹살데이 앞둔 대형마트…또 ‘10원 전쟁’ 불붙었다

이번주 ‘갤S26’ 사전예약…통신사 ‘지원금 눈치싸움’ 시작