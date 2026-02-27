DL이앤씨·GS건설·SK에코플랜트, 경기 ‘구리역 하이니티 리버파크’ 분양 돌입

이미지 0 경기 '구리역 하이니티 리버파크' 투시도./DL이앤씨

DL이앤씨·GS건설·SK에코플랜트 컨소시엄이 경기 구리시 수택동에서 '구리역 하이니티 리버파크' 주택전시관을 27일 개관하고 본격적인 분양 일정에 돌입한다고 밝혔다.이 단지는 수택E구역 주택재개발정비사업으로 조성된다. 총 4개 단지, 지하 6층~지상 최고 35층, 26개 동(아파트 24개 동·주상복합 2개 동), 3022가구 규모다. 구리시에선 최초로 들어서는 3000가구 이상의 '매머드급 단지'다.이 중 전용면적 29~110㎡형 1530가구가 일반분양 물량이다. 타입별로는 △ 전용29㎡ 146가구 △38㎡ 29가구 △44㎡ 141가구 △59㎡(A·B·C) 949가구 △77㎡ 20가구 △84㎡ 186가구 △110㎡ 59가구다.컨소시엄은 단지의 입지적 최대 강점으로 서울 접근성을 꼽았다. 단지 중심 기준 직선거리 800m 내에 지하철 8호선·경의중앙선 환승역인 구리역이 위치해 도보 이용이 가능하다는 설명이다. 잠실역 20분대, 강남권·도심권 30분대 접근도 가능하다. 수도권제1순환고속도로, 강변북로, 북부간선도로, 세종포천고속도로 등 광역 교통망도 갖췄다.생활 인프라도 장점 중 하나로 평가된다. 롯데백화점, CGV, 구리전통시장을 도보로 이용할 수 있고 이마트, 롯데아울렛, 롯데마트, 롯데시네마 등이 인접해 있다. 반경 1㎞ 내 초·중·고교가 밀집해 있으며, 단지 내 유치원과 국공립 어린이집도 예정돼 있다.3대 메이저 건설사 컨소시엄 단지인 만큼, 시공사들은 상품성을 강조하고 있다. 전용 29~38㎡ 초소형부터 중대형까지 다양한 평면을 구성하고, 전용 74㎡ 이상에는 현관 팬트리와 안방 드레스룸을 적용했다. 피트니스, 실내골프연습장, 사우나, 라운지, 게스트하우스 등 커뮤니티 시설은 단지별로 차별화한다.