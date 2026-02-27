닫기

사회

[포토]한중경제협회 신년회에 참석한 우종순 회장-정세균 전 국회의장-다이빙 주한중국대사

박성일 기자

승인 : 2026. 02. 27. 13:50

26일 서울 중구 프레스센터에서 2026 한중경제협회 신년회가 열렸다.

아시아투데이 대표이사 겸 회장인 우종순 한중경제협회 화장과 정세균 전 국회의장 다이빙 주한 중국대사(왼쪽부터)가 기념촬영을 하고 있다.

이날 신년회에는 우종순 한중협회 회장을 비롯해 다이빙 주한 중국대사, 정세균 전 국회의장,구천서 이사장 등이 참석했다.
박성일 기자

