“치킨 100원·하겐다즈 0원”…배민, 3월 대규모 할인전 ‘배민페스타’ 개최

치킨 ‘100원딜’·쇼핑 ‘0원딜’ 진행

90개 브랜드 참여, 최대 1만원 할인

배민페스타 (1) 0 배달의민족이 진행한 할인 프로모션 '배민 쏜다' 관련 이미지./우아한형제들

배달의민족(배민)이 봄 시즌을 맞아 음식 배달과 장보기 서비스를 아우르는 대규모 할인 행사 '배민페스타'를 연다. 인기 메뉴를 100원에 구매할 수 있는 '100원딜'과 상품을 무료로 받을 수 있는 '0원딜'을 한 달간 매일 선보이는 것이 핵심이다.배민 운영사 우아한형제들은 3월 2일부터 4주간 음식 배달과 퀵커머스 서비스 전반에서 다양한 할인 혜택을 담은 배민페스타를 진행한다고 27일 밝혔다. 기존 '배민푸드페스타'를 커머스 영역까지 확대한 행사다.음식 배달 부문에는 약 90개 브랜드가 참여한다. 주차별로 최대 1만원 할인 쿠폰이 배포되며, 브랜드 대표 메뉴를 100원에 구매할 수 있는 이벤트도 함께 운영된다.첫 주(3월 2~8일)에는 처갓집양념치킨·푸라닭·맘스터치 등에서 사용할 수 있는 최대 1만원 할인 쿠폰이 마련됐고, 둘째 주에는 BHC·네네치킨·노모어피자 등을 대상으로 최대 8000원 할인 혜택이 적용된다. 셋째 주와 넷째 주에도 굽네치킨·BBQ·버거킹 등 주요 프랜차이즈에서 활용 가능한 할인 쿠폰이 순차적으로 공개될 예정이다.또한 매일 최대 2000명을 대상으로 인기 메뉴를 100원에 구매할 수 있는 '100원딜' 쿠폰을 추첨 방식으로 나눠준다. 주차별 메뉴는 처갓집슈프림양념치킨, BHC 뿌링클치킨, 굽네 고추바사삭, BBQ 황금올리브치킨 등으로 구성됐다.프랜차이즈뿐 아니라 동네 맛집도 행사에 참여해 지역 음식점의 신규 고객 유입과 주문 확대 효과도 기대된다.장보기·쇼핑 서비스에서도 파격 할인 이벤트가 진행된다. 배민 B마트에서는 인기 상품을 매일 1만 개씩 무료로 풀어 '0원딜' 형태로 판매한다. 하겐다즈 아이스크림, 냉동 만두, 라면 등 생활 소비가 높은 상품들이 대상이다.편의점 연계 상품도 포함된다. GS25의 오모리김치찌개라면과 CU의 불닭볶음면컵 등도 주차별 '0원딜' 상품으로 만나볼 수 있다.배민 관계자는 "음식 배달과 장보기 서비스를 동시에 아우르는 대형 할인전으로 고객 혜택을 강화했다"며 "프로모션이 입점 파트너의 매출 확대와 신규 고객 확보에도 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.한편 지난해 10~12월 진행된 '배민푸드페스타'에서 소비자가 체감한 할인 규모는 1600억원을 넘은 것으로 집계됐다. 행사 기간 입점 매장의 주문 건수도 크게 증가해 일부 매장은 이전 대비 최대 세 배 수준까지 늘어난 것으로 나타났다.