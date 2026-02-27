TYM, 필리핀 농기계 기술인력 초청 교육…현대화 협력 확대

PHilMech 엔지니어 방한 교육 실시

5개년 인재 양성 프로젝트 본격 추진

ㅇ 0 TYM이 초청한 필리핀 농업기계화센터(PHilMech) 엔지니어들이 전북 익산 기술교육센터에서 트랙터 정비 실습 교육을 받고 있다./TYM

농기계 전문기업 TYM이 필리핀 농기계 산업화를 이끌 핵심 기술 인재들을 한국으로 초청해 특별 심화 교육을 진행한다.TYM은 지난 22일부터 오는 28일 전북 익산에 위치한 TYM 기술교육센터와 서울 본사에서 필리핀 농업기계화센터 소속 핵심 전문 기술인력 10명을 대상으로 기술교육 프로그램을 실시한다고 27일 밝혔다.이번 초청 교육은 지난해 10월 필리핀 최대 농업 박람회 '아그리링크 2025'에서 필맥과 체결한 MOU(업무협약)의 핵심 후속 조치다. 앞서 TYM은 필리핀 현지에 부품·서비스 통합 센터를 설립하고 체계적인 기술 인력 양성을 통해 지속가능한 농기계 협력 모델을 구축하기로 합의한 바 있다.교육 프로그램은 단순한 기술 전달을 넘어 제품 엔지니어링, 생산 공정, 정비 및 서비스 체계까지 전 주기를 아우르는 통합 교육 형태로 진행됐다. 더불어 한국 정부의 농기계 산업 발전 전략과 기계화 정책을 소개하고 필리핀 실정에 맞게 적용할 수 있는 정책 아이디어를 논의하는 시간도 마련했다.TYM은 필리핀 시장에서 트랙터 공급을 확대하며 사업 기반을 넓히고 있다. 2024~2025년 기간 동안 약 350억원 규모의 트랙터를 공급했다. 지난해 12월에는 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령이 참석한 한국농기계 전용 공단 착공식에도 참여했다.TYM은 이러한 성과와 긴밀한 네트워크를 바탕으로 단순 장비 공급을 넘어 필리핀 현지에 자립형 농기계 산업 생태계를 구축하는 데 집중할 계획이다. 올 하반기에는 TYM 기술진이 직접 필리핀 현장을 방문해 심화 교육을 이어갈 예정이다.김호겸 TYM 글로벌사업본부장은 "TYM은 중장기적 인재 양성 프로그램을 통해 필리핀과 함께 식량안보를 강화하는 전략적 동반자가 될 것"이라며 "단순 기술 교육에 머무르지 않고 산업화를 함께 추진하며 필리핀 농업 발전에 실질적으로 기여하겠다"고 말했다.