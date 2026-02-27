美 AI기업 앤스로픽, 국방부 ‘무제한 사용’ 요구 거부

"양심상 수용 불가"…정부 계약 해지 가능성 고조

자율무기·대규모 감시 논란 속 트럼프 행정부와 충돌

clip20260227105738 0 다리오 아모데이 앤스로픽 최고경영자(CEO)/AP 연합뉴스

미국 인공지능(AI) 기업 앤스로픽이 자사 기술의 군사적 '무제한 사용'을 허용하라는 미 국방부 요구를 거부했다고 AP통신이 27일(현지시간) 보도했다. 이에 따라 도널드 트럼프 행정부와의 갈등이 공개적으로 격화하는 양상이다.AP통신에 따르면 다리오 아모데이 앤스로픽 최고경영자(CEO)는 이날 성명을 통해 "양심상 해당 요구에 동의할 수 없다"고 밝혔다. 그는 국방부가 제시한 새 계약 문구가 미국인에 대한 대규모 감시나 인간 개입 없이 작동하는 완전 자율무기에 자사 AI 모델 '클로드'가 사용되는 것을 방지하는 데 충분하지 않다고 지적했다.AP에 따르면 미 국방부는 금요일까지 기술을 전면 개방하지 않을 경우 정부 계약을 철회할 수 있다고 통보한 상태다. 군 당국은 필요할 경우 해당 회사를 '공급망 위험'으로 지정하거나, 냉전 시대 법률인 국방물자생산법을 동원해 군의 활용 권한을 확대할 수 있다는 입장도 내비쳤다.이에 대해 숀 파넬 국방부 수석 대변인은 소셜미디어(SNS)를 통해 "군은 미국인에 대한 대규모 감시를 수행하기 위해 AI를 사용할 의사가 없으며, 인간의 개입 없이 작동하는 자율무기를 개발하는 데에도 AI를 사용하길 원하지 않는다"고 밝혔다.현재 국방부는 구글, 오픈AI 등 다른 주요 AI 기업들과는 계약을 체결한 상태다.아모데이는 성명에서 "부처의 비전에 가장 부합하는 계약업체를 선택하는 것은 국방부의 권한"이라면서도 "미군에 제공하는 앤스로픽 기술의 상당한 가치를 고려해 재고해주길 바란다"고 밝혔다.미의회에서도 우려의 목소리가 나왔다. AP에 따르면 공화당 소속 톰 틸리스 상원의원은 "도대체 왜 이런 논의를 공개적으로 하느냐"며 국방부의 대응 방식을 비판했다. 상원 정보위원회 민주당 간사인 마크 워너 상원의원도 "미국의 선도 기업을 압박하는 것은 부적절하다"며 국가안보 분야에서 구속력 있는 AI 거버넌스 체계 마련이 필요하다고 강조했다.