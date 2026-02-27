닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
문화·연예 종교

서원당 명안선사 상좌 스님들 동국대에 발전기금 1억원 희사

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260227010008369

글자크기

닫기

황의중 기자

승인 : 2026. 02. 27. 14:42

희원스님, 허응스님, 희유스님 등 상좌 일동 기금 전달
clip20260227135737
전달식에서 기념촬영하는 윤재웅 동국대 총장과 고 서원당 명안선사 상좌 스님들./제공=동국대
동국대학교는 지난 26일 서울캠퍼스 본관 4층 총장접견실에서 '故 서원당 명안선사 기부금 전달식'을 진행했다고 27일 밝혔다. 이날 서원당 명안선사 상좌 일동이 학교를 함께 찾아 발전기금 1억원을 동국대학교에 희사했다.

전달식에는 윤재웅 총장, 이경철 대외협력처장, 중앙도서관장 정도스님 등 학교 주요 관계자들이 자리를 함께했다. 기부자 측에서는 희원스님(충북 음성 미타사 주지), 허응스님(충북 음성 미타사 한주), 희유스님(신사종합사회복지관장), 희경스님(충북 음성 미타사 총무), 법농스님(서울 한성사 주지), 도광스님(서울 한성사), 대성스님(부산 월륜사 주지), 김경제 명예교수가 함께 참석해 자리를 빛냈다.

희원스님은 "명안선사께서 살아계실 때 교육에 대한 열정이 대단하셨다"며 "명안선사께서 입적하신 이후에도 그 뜻을 받들어 '명안장학회' 등을 통해 꾸준히 지역 학생들을 지원해오고 있다. 20주년이 되는 올해에는 동국대학교에서 공부하는 학인스님들과 학생들의 학업여건 개선에 도움이 되기 위해 학교를 찾았다"고 기부 계기를 밝혔다.

이에 윤재웅 총장은 "학교의 발전과 학생들의 학업여건 개선을 위해 학교를 직접 찾아주시고 기부금을 전달해주심에 진심으로 감사드린다"며 "기부자의 뜻에 따라 전달해주신 기금을 잘 활용하겠다"고 화답했다.

황의중 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기