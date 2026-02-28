주유소 기름값 2주 연속 상승…“다음주 경유 오름세 지속”

전국 주유소 기름값 상승세…전주 대비 L당 3.0원 올라

주유소 휘발유값 10주째 하락…"다음주 오를 듯" 서울 시내의 주유소 모습/연합

이번 주 국내 주유소 휘발유와 경유의 주간 평균 가격이 2주 연속 상승했다.28일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 2월 넷째 주(22∼26일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가격은 전주 대비 L당 3.0원 오른 1691.3원으로 나타났다. 경유 판매가는 전주 대비 6.5원 오른 1594.1원을 기록했다.지역별 판매 가격이 가장 높은 서울은 전주 대비 3.3원 상승한 1753.5원을 기록했고 대구는 4.1원 상승한 1653.1원으로 지역 중 가장 낮았다.휘발유와 경유 상표별 판매 가격으로는 SK에너지 주유소가 평균 1699.8원으로 가장 높았고 이어 GS칼텍스 1696.8원, HD현대오일뱅크가 1692.7원, S-OIL 1692.1원, 알뜰주유소 1663.9원으로 집계됐다.이번 주 국제유가는 미국과 이란 양측 협상에서 뚜렷한 진전이 보이지 않는 상황이 이어지면서 지속 상승했지만 차주 4차 협상 개최 소식으로 상승 폭이 제한됐다.대한석유협회 관계자는 "2월 중순 들어 국제 제품가격은 상승한 반면 환율은 하락하면서 다음 주 휘발유 가격은 약보합세를 보일 것으로 예상된다"면서 "다만 경유는 상승세를 유지할 것"이라고 전했다.