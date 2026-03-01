[내일 날씨] 대체공휴일 전국 비·눈…강원 산지 최대 40㎝ 이상 폭설 주의

'예상치 못한 폭설'<YONHAP NO-2317> 0 지난 24일 오전 대전 서구 둔산동에 함박눈이 내리는 모습./연합

대체공휴일인 2일 전국이 대체로 흐린 가운데 비 또는 눈이 내리겠다.특히 강원 산지를 중심으로 최대 40㎝ 이상의 폭설이 예보돼 교통 안전과 시설물 관리에 각별한 주의가 필요하다.수도권과 강원도내륙, 충청권, 전라권은 새벽부터 비 또는 눈이 시작되겠고, 경상권과 제주도는 오후까지, 강원동해안과 산지는 저녁까지 비 또는 눈이 이어질 전망이다.2일부터 3일까지 예상 강수량은 서울·인천·경기 5~10㎜, 강원동해안·산지 10∼50㎜, 강원내륙 5∼10㎜, 충청권 5∼10㎜, 전라권 5∼20㎜, 부산·울산·경남·경북동해안 10∼30㎜, 경부북동산지 5~20mm, 대구·경북내륙·울릉도·독도 5∼10㎜, 제주도 20∼60㎜(많은 곳 산지 80㎜ 이상)로 예상된다.예상 적설량은 경기동부 1∼5㎝, 서울·경기북서부 1㎝ 미만, 강원산지 10∼30㎝(많은 곳 40cm 이상), 강원북부동해안 3∼10㎝(많은 곳 15cm 이상), 강원내륙·강원중부동해안 3∼8㎝, 강원남부동해안 1∼5㎝, 충북북부 1∼5㎝, 충북중·남부 1∼3㎝, 전북북동부 1∼5㎝, 경북북동산지 5∼10㎝, 경북남서내륙·경북북부·경남서부내륙 1∼5㎝ 수준이다.예상 최저기온은 1~8도, 최고기온은 4~12도로 평년과 비슷하거나 조금 낮겠다.주요 도시 아침 최저기온은 서울 5도, 인천 7도, 춘천 2도, 강릉 4도, 대전 5도, 대구 7도, 전주 6도, 광주 7도, 부산 8도, 제주 11도다.낮 최고기온은 서울·인천 7도, 춘천 5도, 강릉 4도, 대전 8도, 대구 9도, 전주 11도, 광주 12도, 부산 11도, 제주 14도로 예상된다.해상에는 풍랑이 일겠다. 남해와 동해, 서해 바깥 먼바다를 중심으로 파고가 최고 5m 안팎까지 높아질 수 있어 유의해야 한다.미세먼지는 전국이 '좋음' 수준을 보이겠다.