日 역사 역행에 中 비참할 것 경고

국방부 대변인 강조

日 대사관 행사에 고위급 불참

clip20260301175502 0 장샤오강 중국 국방부 대변인. 일본의 방위장비 수출 규제 완화 등을 강력하게 비난했다./런민르바오,

중국 국방부가 자국과 일본 간 갈등이 군사 및 외교, 경제 전반으로 확산되고 있는 상황에서 일본의 방위장비 수출 규제 완화 등을 강력하게 비난하고 나섰다.양국 관계에 밝은 베이징 외교 소식통들의 1일 전언에 따르면 장샤오강(張曉剛) 중국 국방부 대변인은 전날 열린 정례 뉴스 브리핑에서 일본의 무기 수출 규정 완화 움직임에 대한 입장을 묻는 질문에 "일본 우익 세력이 '외부 위협'을 크게 떠들면서 여론을 기만하고 있다. 군사력 증강과 군비 확대의 구실을 만들면서 정치적 야심을 실현하려 하고도 있다"고 비판했다.이어 "국제 사회는 일본의 '신형 군국주의' 망동을 고도로 경계해야 한다. 단호히 저지해야 한다"고 강조한 후 "함께 제2차 세계대전 승리의 성과와 전후 국제질서를 수호해야 한다"고 덧붙였다.또 "일본이 더 이상 제멋대로 하거나 역사에 역행하지 말 것을 충고한다"면서 "그렇지 않으면 일본은 더 빠르게 패배한다. 더 비참하게 패배할 뿐"이라고 주장했다. 양국 관계가 이제 갈 데까지 갔다고 해야 할 것 같다.이처럼 냉각된 양국 관계는 지난달 27일 베이징에서 열린 일본 대사관 주최 행사에 중국 고위급 인사가 불참한 사실에서도 잘 알 수 있다. 일왕 생일을 기념해 열린 연례 리셉션에 재작년과 지난해처럼 외교부의 부장조리(차관보) 이상의 고위급이 아닌 실무 책임자만 자리한 것. 중국이 의도적으로 행사를 보이콧했다고 할 수 있을 듯하다.당분간 회복될 가능성이 희박한 중일 관계는 지난해 11월 다카이치 사나에 일본 총리가 '대만 유사시 개입'을 시사하는 발언을 한 후 급격히 경색됐다. 게다가 일본이 방위력 증강과 무기 수출 규제 완화 논의에 속도를 내면서 상황이 더욱 악화되고 있다자연스럽게 경제 및 인적 교류 분야에서도 긴장은 이어지고 있다. 이 사실은 중국이 자국민들에게 일본 여행 및 유학 자제를 권고하면서 수산물 수입까지 중단한 행보에서 우선 잘 읽을 수 있다. 여기에 이중용도 물자(군사용과 민간용으로 모두 활용할 수 있는 물자) 수출 통제를 강화한 사실마저 더할 경우 중국의 일본에 대한 공세는 거의 파상적이라고 해도 좋다. 미쓰비시 조선 등 일본 기업·기관 20곳을 최근 수출 통제 명단에 올리면서 압박 수위를 높인 것은 이로 보면 하나 이상할 일도 아니다.이와 관련, 당 기관지인 런민르바오(人民日報)는 전날 국제 문제에 관한 자국 입장을 밝히는 '중성'(鐘聲·종소리) 논평에서 "이중용도 물자가 일본의 군비 확충에 흘러 들어가는 것을 차단하고 군국주의 부활을 단호히 억제하기 위한 조치"라고 주장한 바 있다. 일본이 '대만 유사시 개입' 시사 발언을 취소하지 않을 경우 국교 단절에 준하는 후속 조치가 내려질 가능성이 높다는 분석이 베이징 외교가에서 도는 것은 다 까닭이 있다고 해야 한다.