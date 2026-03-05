움버거앤윙스, 전국 매장에 ‘송강 패키지’ 순차 도입

브랜드 모델 송강 이미지 적용한 패키지 디자인 공개…재고 소진 시까지 운영

1

치킨 버거·윙 전문 브랜드 움버거앤윙스가 브랜드 모델인 배우 송강의 이미지를 적용한 신규 패키지를 선보인다고 5일 밝혔다.

해당 패키지는 이날부터 전국 매장에 순차 도입될 예정이다.

이번 패키지는 모델 송강의 시각적 요소에 브랜드 시그니처 컬러와 로고를 결합해 디자인됐다. 패키지 전면에는 브랜드 슬로건인 '치킨러버의 버거'를 배치해 브랜드 정체성을 강조했다.

패키지는 배달 및 포장 주문 고객을 대상으로 제공되며 매장별 재고 상황과 주문 수량에 따라 제공 여부가 달라질 수 있다. 한정 수량으로 제작돼 준비된 물량이 소진되면 운영이 종료된다. 관련 프로모션 정보는 브랜드 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 순차적으로 공개될 예정이다.

서기원 아이더스에프앤비 부대표는 "이번 '송강 스페셜 패키지'는 팬들과 고객들에게 차별화된 브랜드 경험을 제공하기 위해 기획된 마케팅의 일환"이라며 "앞으로도 움버거앤윙스만의 스타일과 모델 송강의 매력을 결합한 다양한 마케팅 활동을 통해 소비자 접점을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

움버거앤윙스는 통다리살 패티와 브리오쉬 번을 사용하는 치킨 버거·윙 전문 브랜드다. 2023년 7월 론칭 이후 2024년 9월부터 가맹 사업을 본격화해 현재 전국 약 50개 매장을 운영하고 있다. 지난해 12월 송강을 브랜드 모델로 발탁한 이후 다양한 마케팅 활동을 이어가며 브랜드 인지도 확대에 나서고 있다.