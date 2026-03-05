與·재계 “유가·전기료 상승 땐 반도체 경쟁력 타격”…중동 변수 점검

“원유선 7척 발 묶여”…에너지·물류 공급망 불안

반도체 소재 수급·AI 데이터센터 수요 차질 논의

與, 12일 본회의 ‘대미투자특별법’ 처리 총력

중동 현안 관련 더불어민주당-재계 긴급 간담회 0 아시아투데이 송의주 기자 = 5일 국회 의원회관에서 중동 현안 관련 더불어민주당-재계 긴급 간담회가 열리고 있다.

더불어민주당과 재계가 5일 중동 사태 장기화에 따른 에너지·산업 공급망 영향을 점검했다. 특히 유가 상승이 국내 전기료 인상 등으로 이어질 경우 반도체 가격 경쟁력에도 타격이 예상된다는 우려가 제기됐다.국회 외교통일위원회 여당 간사인 김영배 의원은 이날 국회의원회관에서 열린 간담회 직후 브리핑에서 "현재 대한민국의 하루 원유 소비량 규모인 200만 배럴급 대형 선박을 포함해 총 7척의 원유 관련 선박이 묶여 있는 상태"라고 밝혔다.특히 재계는 물류비와 에너지 비용 상승에 따른 우려를 제기했다. 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화할 경우 유가 상승과 우회 운송에 따른 운송비 급등이 국내 제조 원가 및 전기료 인상으로 직결될 수 있다는 지적이다. 여기에 1억9000만 배럴 규모의 정부 비축유 활용 방안과 함께 석유화학·정유 업계의 환급 제도 등 신속한 정비를 요청했다는 게 김 의원의 설명이다. 이에 안도걸 의원은 "원유 비축 물량과 달리 액화천연가스(LNG)는 9일 치밖에 남지 않았다"라며 안정적인 에너지 수급 대책의 필요성을 언급했다.반도체 산업의 공급망 리스크도 주요 안건으로 다뤄졌다. 김 의원은 "반도체 생산의 핵심 소재인 헬륨 등 일부 소재가 아랍에미리트(UAE) 등 중동 지역에서 조달되고 있다는 우려가 제기됐다"며 "조달에 차질이 생길 경우 반도체 생산에도 영향을 미칠 수 있다는 목소리가 있었다"고 말했다.중동 인프라 사업 타격과 현지 교민 안전 문제도 논의됐다. 한정애 정책위의장은 "스마트시티와 원전 등 100조원 규모의 중동 프로젝트가 지연되거나 좌초될 가능성을 배제할 수 없다"고 지적했다. 이에 재계는 건설·인프라 업체의 경우 계약상 공기 및 납기 조건 탓에 즉각적인 철수가 어렵다며 현지 공관을 통한 사전 예보 시스템 강화를 요청했다.재계는 사태 장기화에 대비한 범정부 차원의 비상계획 수립도 촉구했다. 김창범 한국경제인협회 부회장은 "당장의 충격이라기보다 최악의 시나리오를 상정한 리스크 관리 차원"이라면서도 "원유와 LNG 수급 상황, 업종별 영향을 정교하게 시나리오화해 민관이 함께 대응 방안을 모색해야 한다"고 말했다.민주당은 정부가 준비 중인 100조원대 시장 안정 프로그램과 중소·중견기업 대상 수출입은행 금융 지원에 적극 협력하고, 대외 통상 불확실성 해소를 위해 오는 12일 본회의에서 대미투자특별법을 최종 처리할 방침이다.