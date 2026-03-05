닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국회·정당

[포토] 중동 현안 관련 민주당-재계 긴급 간담회

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260305010001241

글자크기

닫기

송의주 기자

승인 : 2026. 03. 05. 08:27

5일 국회 의원회관에서 중동 현안 관련 더불어민주당-재계 긴급 간담회가 열리고 있다.
송의주 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

[단독]靑 국민안전비서관실, 경찰·해경·별정직 등 8명 구성…“경찰 고위직 ‘승진 사다리’ 100%”

미·이란 ‘물밑 접촉설’에 경제 지표 호조까지…뉴욕증시, 중동 긴장 뚫고 ‘안도 랠리’

‘AW2026’ 개막, 현대차그룹 ‘아틀라스·모베드’ 국내 첫선…로보틱스 역량 과시

[데스크칼럼]대한민국 건설업은 지금 ‘컬링’을 하고 있다

[사설] 원유의존도 OECD 1위, 해상봉쇄 심상치 않다

[혁신성장기업] 자율주행 농기계 ‘국가인증 1호’…스마트농업 강자 TYM

[사설] 與, 조희대 탄핵 공청회… 법 권위 허무는 것

지금 뜨는 뉴스

애플, 보급형 노트북 ‘맥북 네오’ 공개…99만원부터

5년간 100억 여주대에 100억 기탁한 회장님은 정체는

세조 명복 기원 ‘봉선사 동종’, 63년 만에 국보 된다

“이것도 사기라고?”…알아두면 도움 되는 생활법률

박봄, 뜬금 산다라박 저격 “마약 덮으려고 날 이용했다”