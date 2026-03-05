加 잠수함 ‘분할 발주’ 가능성에 산업장관 “12척 수주 위해 최선”

김정관 장관, 3일 잠수함 수주 지원 위해 출국

석유 수급 우려엔 "비축류 있어 문제없어"

"상황 장기전 갈 수 있는 만큼 수급에 만전"

잠수함 수주 지원 위해 출국하는 김정관 산업장관 김정관 산업통상부 장관이 5일 인천국제공항을 통해 캐나다로 출국 하기전 취재진 질문에 답하고 있다./연합

김정관 산업통상부 장관이 캐나다가 최대 60조원 규모의 초계 잠수함 프로젝트(CPSP)의 분할 발주 가능성을 검토한다는 소식과 관련해 "12척 수주를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.또 최근 이란 사태로 인한 석유 수급 우려가 나오는 것에 대해선 "비축유를 통해 수개월간 큰 문제는 없다고 생각한다"면서도 "최근 상황이 장기전으로 갈 수 있는 만큼 수급에 만전을 기하겠다"고 했다.김 장관은 5일 인천국제공항을 통해 캐나다로 출국하며 "결정은 캐나다가 하겠지만 당연히 12척 (수주를) 위해 노력하는 것"이라며 이같이 밝혔다.김 장관은 캐나다 윈저에서 개최 예정인 LG에너지솔루션 배터리 공장 준공식에 참석할 예정인데, 행사 참석을 계기로 잠수함 수주 지원 활동을 벌일 계획이다.앞서 한 캐나다 매체는 "CPSP 프로젝트가 한국과 독일에 각각 6척씩 분할 발주될 가능성이 있다"고 보도했다. 한국의 한화오션·HD현대중공업과 독일 티센크루프마린시스템스(TKMS)는 지난 2일 마감된 CPSP 입찰에 최종 제안서를 제출했다.김 장관은 현재 수주 경쟁 상황에 대해선 "저희가 잘되고 있다 어렵다 예단하지 않고 할 수 있는 최선을 다하는 과정이라고 생각한다"며 "잠수함 경쟁력 패키지뿐 아니라 갖고 있는 산업 협력 패키지들을 잘 설명해 최대한 노력하고 오겠다"고 말했다.그는 또 "'상유십이 미신불사'란 말처럼 이순신 장군께서는 '나에게는 12척이 있다'고도 하셨다"며 "(저희도) 12척의 숫자를 만들어보도록 노력하겠다"고 했다.분할 발주 시 산업 협력 규모가 변동될 가능성에 대해선 "예단하지는 않지만 12척 일때의 협력 규모와 6척일 때 규모는 다를 수밖에 없다고 생각한다"면서도 "전적으로 캐나다 정부가 어떤 판단을 하는지에 달려있다"고 밝혔다.아울러 김 장관은 최근 이란사태로 불거진 국내 석유 수급 불안과 관련 "석유나 원유 같은 경우는 한 208일분 정도를 확보하고 있다"며 "비축유를 통해 수개월 동안은 우리에게 큰 문제는 없겠다는 생각을 하고 있다"고 말했다.김 장관은 "최근 상황이 장기전으로 갈 수 있는 만큼 원유 수급에 대해서 만전을 기하도록 하겠다"며 "7개월치라 하더라도 어떻게 하면 좀 더 오래 활용할 수 있을지 계속 논의하고 대책을 마련 중"이라고 강조했다.최근 일부 정유업계의 가격 인상 움직임에 대해서는 강한 어조로 경고했다. 그는 "이 틈을 타 매점매석을 하거나 가격을 인상하는 형태들이 나오고 있는데 안타깝다"며 "우리 경제 공동체와 국민 전체가 이 사안을 극복하려 하는데 그 틈을 타는 행위는 정부와 국민이 용납할 수 없는 행위"라고 말했다. 이어 "상응하는 처벌이 분명히 따른다는 점을 고려해 기업이나 주유소가 불안 심리를 이용해 갈취하는 행위는 전혀 해서는 안 된다"고 덧붙였다.아울러 여야가 대미투자특별법의 국회 본회의 처리 일정을 합의한 것과 관련해선 "국회에서 어려운 상황 가운데에서도 여야가 잘 합의해서 처리해주신 것에 대해 담당 주무 장관으로서 진심으로 여야에 감사하게 생각을 한다"고 말했다.