현대리바트, 토털 인테리어 솔루션 사업 속도낸다

호텔 트레블로지 역삼에 토털 인테리어 솔루션 공급

1 0 현대리바트 트레블로지 역삼 내 F&B 공간 투시도.

현대리바트는 서울 강남구 역삼동에 오픈 예정인 호텔 트레블로지 역삼의 사업 시행사인 블루코브자산운용과 토털 인테리어 솔루션 공급 계약을 체결했다고 5일 밝혔다.이번 계약으로 현대리바트는 호텔 내 183개 객실과 컨퍼런스 시설, 투숙객 전용 프리미엄 라운지 등 모든 공간을 대상으로 토털 인테리어 솔루션을 제공하게 된다. 현대리바트는 앞서 지난해 9월 서울 강남구 역삼동에 오픈 예정인 하이엔드 레지던스 더 갤러리 832의 루프탑 공간과 스카이 라운지에 토털 인테리어 솔루션을 공급하는 계약을 맺고 현재 시공 중이다.현대리바트가 이렇게 토털 인테리어 솔루션 계약을 연이어 수주할 수 있었던 건 업계에서 유일하게 전문 조직과 경쟁력을 보유하고 있어서다. 현대리바트 토털 인테리어 솔루션 사업의 핵심 조직은 디자인랩(Lab)과 아트랩이다. 디자인 랩은 가정용 가구와 가정용 인테리어, 오피스 가구 등의 구분 없이 디자이너 70명을 한 데 모은 디자인 전문 연구 조직이다. 상업·주거 공간에 예술품과 조형물을 공급하는 전문 조직인 아트랩은 프리미엄 상업 공간에 걸맞는 예술작품·조형물을 기획·제작하고 있다.현대리바트는 이런 차별화된 공간 컨설팅 역량과 노하우를 바탕으로 현재 1000억원대 수준인 토털 인테리어 솔루션 사업 매출을 3년 내 2000억원까지 끌어올린다는 목표다.

현대리바트 관계자는 "앞으로 공간의 예술성과 가치를 높일 수 있는 밸류 애드(Value Add) 컨설팅을 통해 국내외 프리미엄 상업공간의 토탈 인테리어 솔루션 계약 수주를 확대해나갈 계획"이라고 설명했다.

