중동發 긴장 고조…與 “대미투자 특별법 합의로 불확실성 해소”

"법안 심사 차질 없이 진행…12일 본회의 처리도 최선"

"野, '윤어게인' 장외 집회 혈안돼 국회 보이콧 자행"

2026030501000244600012911 0 한병도 더불어민주당 원내대표가 5일 국회에서 열린 정책조정회의에서 모두발언을 하고 있다. /이병화 기자

더불어민주당이 미국·이스라엘과 이란 전면전으로 촉발된 대내외적 불확실성을 대미투자 특별법 합의로 해소해 나가겠다고 5일 밝혔다. 오는 12일 본회의를 열고 법안 처리까지 완료하겠다는 계획이다.한정애 정책위의장은 이날 정책조정회의에서 "미국·이스라엘과 이란의 군사적 충돌이 전면적인 중동 전쟁으로 격화될 수 있다는 우려가 커지고 있다"며 "이런 상황에서 여야가 합의를 통해 오는 9일까지 대미투자 특별법 심사를 마무리한다. 대외 불확실성 해소에 크게 기여할 것"이라고 했다.그러면서 "민주당은 법안 심사 일정을 차질 없이 진행하고, 12일 본회의에서 법안이 처리되도록 최선을 다하겠다"고 부연했다.또 민주당은 중동발 위기 상황을 강조하며 국민의힘을 향해선 국회 보이콧 등 발목 잡기에 멈출 것을 촉구했다. 한병도 원내대표는 "중동의 군사적 긴장으로 금융시장과 실물 경제의 불확실성이 확대되고 있다"며 "국가적 비상 상황에서 국민의힘은 무엇을 하고 있냐. 민생은 내팽개친 지 오래고 윤어게인 장외 집회에 혈안이 돼 국회 보이콧을 자행하고 있다"고 말했다.한 원내대표는 "심지어 중동발 위기를 자신들의 정치생명 연장을 위한 정쟁의 도구로 삼아 불안을 조장하고 있다"며 "책임 있는 공당이라면 극우 망동의 판을 걷어치우고 국회로 돌아와라. 국익과 민생을 지키기 위한 국회 운영위에 협조하라"고 했다.아울러 민주당은 최근 국무회의에서 의결된 공소청·중수청 설치법과 관련해 공청회 등을 거쳐 추가적인 논의를 이어가겠다는 계획이다. 민주당은 오는 11일 대한변호사협회와 공동으로 토론회를 진행하고, 16일에도 종합 토론회를 개최한다.백승아 원내대변인은 "공소청·중수청 설치법의 경우 기술적인 부분에 한 해 법사위가 원내 지도부와 협의하면서 미세 조정이 가능하다는 점을 전제로 당론으로 채택됐다"며 "정부 초안을 기준으로 미세 조정은 있을 수 있으나, 전향적인 수정은 어려워 보인다"고 했다.