[포토]한국인정평가원 공식 출범...‘KAB-CB CEO Dialogue’ 개최

한국인정평가원 출범-294 0 한국인정평가원 사명 변경 기념식에서 김대자(오른쪽 여섯번째) 국가기술표준원 원장, 정양호(일곱번째) 한국인정평가원 이사장, 전민영 원장을 비롯해 국내 주요 인증기관 대표들이 현판 제막을 한 뒤 박수를 치고 있다.

한국인정평가원 출범-295 0 정양호 한국인정평가원 이사장이 5일 한국인정평가원 사명 변경 기념 및 공식 출범식에서 개회사를 하고 있다.

한국인정평가원 출범-296 0 한국인정평가원에서 열린 사명 변경 기념식에서 김대자(가운데) 국가기술표준원 원장과 정양호 한국인정평가원 이사장, 전민영 원장을 비롯한 국내 주요 인증기관 대표 및 인증기업 관계자들이 공식 출범을 축하하며 화이팅을 외치고 있다.

한국인정지원센터가 기관명을 변경해 새롭게 출범한 '한국인정평가원'이 5일 서울 종로구 본사에서 사명 변경 기념식과 함께 ISO 경영시스템 인증 분야 발전을 위한 'KAB-CB CEO Dialogue'를 개최했다.이날 행사에는 김대자 국가기술표준원 원장, 정양호 한국인정평가원 이사장, 전민영 원장을 비롯해 국내 주요 인증기관 대표들과 국내 주요 인증기업 관계자 등 20여 명이 참석했다.이날 행사는 현판 제막식을 시작으로 인정평가원의 새로운 사명을 공식 선포하고, AI와 ESG로 대변되는 글로벌 산업 환경 속에서 국내 ISO 인증 산업의 경쟁력을 높이기 위한 주요 현안을 논의하는 자리로 진행됐다.특히 최근 화두로 떠오른 AI 경영시스템(ISO/IEC 42001) 도입과 글로벌 ESG 규제 대응을 위한 인증기관의 역할 등에 대해 심도 있는 논의가 이뤄졌다.