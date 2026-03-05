‘K-방산 수출국’에서 ‘글로벌 안보 파트너’로 도약

한화시스템 LIG넥스원 합작, ‘천궁-II’ 중동서 탄도미사일 실전 요격 성공…

K-방산, ‘가성비’ 넘어 ‘게임 체인저’로

2026년, 전 세계 방산 시장의 룰이 ‘K-Standard’로 재편된다.

0305 천궁-II AI생성이미지 0 한화시스템의 다기능 레이더가 표적을 탐지하고, LIG넥스원의 알고리즘이 궤적을 계산하여, 실시간 킬 체인이 완성되는 긴박하고 기술적인 순간을 담고 있다. 천궁-II의 핵심인 '보는 눈(레이더)'과 '판단하는 두뇌(교전통제소)', 그리고 '요격(유도탄)'으로 이어지는 정밀한 국산 기술 체계를 시각화한 그래픽 / AI생성이미지

0305 K-2 UAE 0 중동 사막 지역에 투입된 육군 기계화부대가 첫 아랍에미리트(UAE) 현지 연합기갑훈련을 성공적으로 마쳤다고 지난달 21일 밝혔다. 현지연합훈련단 소속 K-2 흑표전차가 연합사격 훈련간 표적을 향해 120mm 전차포를 사격하고 있다. / 대한민국 육군

대한민국 방산(K-Defense)의 위상이 '수출형 모델'에서 '실전형 안보 파트너'로 근본적인 패러다임 전환을 맞이하고 있다.최근 중동 분쟁 과정에서 국산 중거리지대공유도무기(MSAM) '천궁-II'가 적대국의 탄도미사일을 성공적으로 요격하며 그 기술력을 입증한 것으로 확인됐다.복수의 군사 소식통에 따르면, 최근 이란을 둘러싼 무력 충돌 과정에서 현지 운용 중인 '천궁-II' 포대가 실제 날아오는 탄도미사일을 포착, 정밀 요격에 성공했다.이번 실전 투입은 섭씨 50도를 웃도는 고온과 극심한 모래바람, 그리고 강력한 전자전(Electronic Warfare) 환경이라는 최악의 조건 속에서 이루어졌다는 점에서 의미가 크다.천궁-II의 핵심 체계는 철저한 국산화 기술의 집약체다.△ 탐지 및 식별 : 한화시스템의 다기능레이더(MFR)가 고속 기동하는 표적을 실시간 포착.△ 교전 통제 : LIG넥스원의 유도탄 제어 및 교전 알고리즘이 최적의 요격 시점을 산출.△ 정밀 타격 : '콜드 런칭' 및 측추력 제어 기술을 통해 복잡한 궤적을 그리는 미사일을 직격(Hit-to-Kill).군사 전문가들은 이번 요격 성공이 단순한 성능 증명을 넘어, 한국형 '킬 체인(Kill Chain)' 내부 알고리즘이 실전 데이터와 결합했을 때 완벽하게 작동한다는 사실을 입증했다고 평가한다.이번 실전 경험의 최대 수혜는 실전 데이터 확보에 있다.국방과학연구소(ADD)와 관련 업계는 이번 교전에서 축적된 표적의 기동 패턴과 전자 방해 변수 등을 정밀 분석 중이다.익명을 요구한 K-방산업계 관계자는 "실전에서 확보된 데이터는 수천 번의 시뮬레이션보다 가치 있다"며, "현재 개발 중인 고고도 요격체계 L-SAM의 다탄두 대응 알고리즘과 요격 고도 확장 작업에 이 데이터가 직접 반영될 것"이라고 밝혔다. 대한민국은 이제 전 세계에서 몇 안 되는 '실전 데이터 보유국' 지위에 올랐다.현재 중동 시장은 K-방산의 거대한 쇼윈도이자 성능 검증장이 되고 있다.△ 기동·화력: 사막 지형에서도 높은 가동률을 보인 K9 자주포(한화에어로스페이스)와 K2 전차(현대로템).△ 항공: 다목적 플랫폼으로 확산 중인 FA-50(KAI).△ 정밀 타격: 천무 다연장로켓의 신속 재배치 능력.특히 주목할 점은 판매 방식의 변화다.과거의 단품 위주 수출에서 벗어나 교육훈련, 유지보수(MRO), 탄약 공급망, 현지 기술 이전이 결합된 '패키지형 안보 생태계' 모델이 정착되고 있다.이는 미국 및 유럽의 선진 방산 기업들이 독점해온 시장 공략 문법을 한국이 완벽히 체득했음을 의미한다.전문가들은 2026년을 K-방산이 세계 시장의 '표준(Standard)'으로 자리 잡는 전환점으로 보고 있다. 중동, 유럽, 아시아 등 전 세계 주요 거점에서 국산 무기체계가 공통 운용 기준을 형성하기 시작했기 때문이다.속도와 정확도, 가격 경쟁력에 이어 '실전에서의 신뢰성'이라는 마지막 퍼즐 조각이 맞춰지면서, 전 세계 안보 지형은 한국을 단순한 무기 공급처가 아닌 전략적 파트너로 인식하기 시작했다.이제 시장의 관심은 K-방산의 수출액을 넘어, 대한민국 체계가 글로벌 안보의 공백을 어디까지 메울 수 있을지에 쏠리고 있다.