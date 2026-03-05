닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국방

‘K-방산 수출국’에서 ‘글로벌 안보 파트너’로 도약

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260305010001385

글자크기

닫기

구필현 국방전문기자

승인 : 2026. 03. 05. 13:43

한화시스템 LIG넥스원 합작, ‘천궁-II’ 중동서 탄도미사일 실전 요격 성공…
K-방산, ‘가성비’ 넘어 ‘게임 체인저’로
2026년, 전 세계 방산 시장의 룰이 ‘K-Standard’로 재편된다.
0305 천궁-II AI생성이미지
한화시스템의 다기능 레이더가 표적을 탐지하고, LIG넥스원의 알고리즘이 궤적을 계산하여, 실시간 킬 체인이 완성되는 긴박하고 기술적인 순간을 담고 있다. 천궁-II의 핵심인 '보는 눈(레이더)'과 '판단하는 두뇌(교전통제소)', 그리고 '요격(유도탄)'으로 이어지는 정밀한 국산 기술 체계를 시각화한 그래픽 / AI생성이미지
대한민국 방산(K-Defense)의 위상이 '수출형 모델'에서 '실전형 안보 파트너'로 근본적인 패러다임 전환을 맞이하고 있다.
최근 중동 분쟁 과정에서 국산 중거리지대공유도무기(MSAM) '천궁-II'가 적대국의 탄도미사일을 성공적으로 요격하며 그 기술력을 입증한 것으로 확인됐다.


궤적 추적부터 명중까지… '현장'이 입증한 국산 알고리즘

복수의 군사 소식통에 따르면, 최근 이란을 둘러싼 무력 충돌 과정에서 현지 운용 중인 '천궁-II' 포대가 실제 날아오는 탄도미사일을 포착, 정밀 요격에 성공했다.
이번 실전 투입은 섭씨 50도를 웃도는 고온과 극심한 모래바람, 그리고 강력한 전자전(Electronic Warfare) 환경이라는 최악의 조건 속에서 이루어졌다는 점에서 의미가 크다.

천궁-II의 핵심 체계는 철저한 국산화 기술의 집약체다.
△ 탐지 및 식별 : 한화시스템의 다기능레이더(MFR)가 고속 기동하는 표적을 실시간 포착.
△ 교전 통제 : LIG넥스원의 유도탄 제어 및 교전 알고리즘이 최적의 요격 시점을 산출.
△ 정밀 타격 : '콜드 런칭' 및 측추력 제어 기술을 통해 복잡한 궤적을 그리는 미사일을 직격(Hit-to-Kill).

군사 전문가들은 이번 요격 성공이 단순한 성능 증명을 넘어, 한국형 '킬 체인(Kill Chain)' 내부 알고리즘이 실전 데이터와 결합했을 때 완벽하게 작동한다는 사실을 입증했다고 평가한다.


'시험장' 넘어 '전장 데이터' 확보… 차세대 L-SAM 개발 가속화

이번 실전 경험의 최대 수혜는 실전 데이터 확보에 있다.
국방과학연구소(ADD)와 관련 업계는 이번 교전에서 축적된 표적의 기동 패턴과 전자 방해 변수 등을 정밀 분석 중이다.

익명을 요구한 K-방산업계 관계자는 "실전에서 확보된 데이터는 수천 번의 시뮬레이션보다 가치 있다"며, "현재 개발 중인 고고도 요격체계 L-SAM의 다탄두 대응 알고리즘과 요격 고도 확장 작업에 이 데이터가 직접 반영될 것"이라고 밝혔다. 대한민국은 이제 전 세계에서 몇 안 되는 '실전 데이터 보유국' 지위에 올랐다.


0305 K-2 UAE
중동 사막 지역에 투입된 육군 기계화부대가 첫 아랍에미리트(UAE) 현지 연합기갑훈련을 성공적으로 마쳤다고 지난달 21일 밝혔다. 현지연합훈련단 소속 K-2 흑표전차가 연합사격 훈련간 표적을 향해 120mm 전차포를 사격하고 있다. / 대한민국 육군
중동 거점으로 'K-방산 표준화' 가시화

현재 중동 시장은 K-방산의 거대한 쇼윈도이자 성능 검증장이 되고 있다.

△ 기동·화력: 사막 지형에서도 높은 가동률을 보인 K9 자주포(한화에어로스페이스)와 K2 전차(현대로템).
△ 항공: 다목적 플랫폼으로 확산 중인 FA-50(KAI).
△ 정밀 타격: 천무 다연장로켓의 신속 재배치 능력.

K-방산 판매 방식의 변화

특히 주목할 점은 판매 방식의 변화다.
과거의 단품 위주 수출에서 벗어나 교육훈련, 유지보수(MRO), 탄약 공급망, 현지 기술 이전이 결합된 '패키지형 안보 생태계' 모델이 정착되고 있다.
이는 미국 및 유럽의 선진 방산 기업들이 독점해온 시장 공략 문법을 한국이 완벽히 체득했음을 의미한다.

2026년, 'K-Standard'의 원년 될까

전문가들은 2026년을 K-방산이 세계 시장의 '표준(Standard)'으로 자리 잡는 전환점으로 보고 있다. 중동, 유럽, 아시아 등 전 세계 주요 거점에서 국산 무기체계가 공통 운용 기준을 형성하기 시작했기 때문이다.

속도와 정확도, 가격 경쟁력에 이어 '실전에서의 신뢰성'이라는 마지막 퍼즐 조각이 맞춰지면서, 전 세계 안보 지형은 한국을 단순한 무기 공급처가 아닌 전략적 파트너로 인식하기 시작했다.
이제 시장의 관심은 K-방산의 수출액을 넘어, 대한민국 체계가 글로벌 안보의 공백을 어디까지 메울 수 있을지에 쏠리고 있다.
구필현 국방전문기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기