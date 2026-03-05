닫기

IT·과학 인터넷

"누구나 시청 가능"…SOOP, 2년 연속 패럴림픽 중계

김영진 기자

승인 : 2026. 03. 05. 15:13

image001 (1)
SOOP이 2회 연속 패럴림픽을 중계한다./SOOP
SOOP은 2회 연속 패럴림픽을 중계한다고 5일 밝혔다.

이번 '2026-코르티나 패럴림픽'은 오는 7일부터 16일까지 이탈리아 밀라노와 코르티나담페초에서 열린다. SOOP은 대한민국 선수단 주요 경기를 생중계한다. 유저들은 모바일, PC 등에서 별도의 결제 없이 경기를 시청할 수 있다.

1976년 스웨덴에서 처음 시작된 동계패럴림픽은 4년마다 열리는 장애인 겨울 스포츠 최대 국제 대회로, 올해로 출범 50주년을 맞았다. 대한민국은 알파인스키, 바이애슬론, 크로스컨트리스키, 스노보드, 휠체어컬링 등 5개 종목에 선수 20명을 포함해 총 56명의 선수단을 파견한다.

경기는 패럴림픽 공식 방송을 통해 시청할 수 있으며, 플랫폼 내 스트리머 방송에서도 함께 볼 수 있다. 유저들은 실시간 채팅을 통해 경기 상황에 대한 반응을 공유하고 자신이 즐겨보는 스트리머와 함께 응원을 할 수 있다.

앞서 SOOP은 2024 파리 패럴림픽을 중계했으며 대한장애인체육회와 협력해 전국장애인체육대회를 2년 연속 제작 및 생중계했다. 또한 보치아, 파라아이스하키, 휠체어컬링 등 다양한 장애인 종목을 꾸준히 방송해왔다.
김영진 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기