닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
경제 은행

수출입은행, 중형 조선사 수출 성과 위해 맞춤형 금융지원 나서

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260305010001490

글자크기

닫기

조은국 기자

승인 : 2026. 03. 05. 18:00

대한조선 명명식 참석
RG부터 선주금융까지 '패키지 지원' 통해 수주 견인
'한 건조-미 활용' 조선·에너지 파트너십 구축
수은 증빙
5일 전남 해남 대한조선에서 진행된 준대형 원유운반선 명명식에서 안종혁 수출입은행 전무(앞줄 오른쪽 첫 번째)와 김광호 대한조선 회장(앞줄 왼쪽 일곱 번째)이 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다. / 수출입은행
한국수출입은행은 안종혁 전무이사가 전남 해남 대한조선에서 진행된 15만 6000재화중량톤(DWT)급 준대형 원유운반선 명명식에 참석했다고 5일 밝혔다. 준대형 원유운반선은 수에즈 운하를 통과할 수 있는 크기로 설계한 선박이다.

이날 방문은 세계적인 수준의 건조 역량을 보유한 지역 조선사가 수주 경쟁력을 제고할 수 있도록 현장의 목소리를 직접 청취하고, 국내 조선사에 선박을 발주한 벨기에 선주사 씨엠비테크(CMB.Tech) 및 미국 용선주인 발레로(Valero)와의 파트너십을 강화하기 위해 마련됐다.

수출입은행은 씨엠비테크가 대한조선에 발주했던 2척과 관련해 선박 수출액 1억7300만 달러 중 66%에 해당하는 1억1500만 달러에 대한 금융을 지원하며 성공적인 인도를 뒷받침했다.

이석문 대한조선 대표이사는 "업황 개선에 힘입어 협력업체 등 지역의 산업 생태계에도 온기가 되살아나고 있다"면서 "중형 조선사가 글로벌 시장에서 내실 있는 성장을 이어갈 수 있도록 국책은행의 금융지원이 든든한 버팀목이 되어달라"고 요청했다.

안종혁 전무는 "이번 명명식은 K-조선업의 근간이자 지역 경제의 버팀목인 중형 조선사들이 대내외 불확실성을 극복하고 빚어낸 값진 결실"이라면서 "한국과 미국 간 조선협력의 상징으로서, 미국 트럼프 행정부의 '에너지 주도권'(Energy Dominance) 정책을 위한 촉매가 돼 지역 중형 조선사의 전략적 가치를 높이는 기회가 될 것"이라고 말했다.

그는 또 "수출입은행은 선수금환급보증(RG)의 적기 발급 등으로 현장의 금융 수요에 적극 대응해 우리 조선사의 수주 노력을 뒷받침하는 역할에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
조은국 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

與·재계 “유가·전기료 상승 땐 반도체 경쟁력 타격”…중동 변수 점검

美 ‘장대한 분노’ 전선 확대… 80년 만의 어뢰 격침으로 이란 해군 무력화

7조 쏟아부은 美, ‘가성비 폭탄’으로 선회…이란전 단기 초토화 노린다

청송 사과부터 CJ 비비고까지…충주맨 김선태 유튜브 협업 요청 쇄도

국세청, 주식시장 교란 ‘불공정 탈세자’ 엄단…2576억 추징·30건 고발

애플 99만원 보급형 노트북 맥북 네오 사전 주문 시작…11일 정식 공개

전면전 넘어 내부 쿠르드족 침투설까지…이란 전쟁, ‘복합 지상전’ 국면 진입

지금 뜨는 뉴스

애플, 보급형 노트북 ‘맥북 네오’ 공개…99만원부터

5년간 100억 여주대에 100억 기탁한 회장님은 정체는

세조 명복 기원 ‘봉선사 동종’, 63년 만에 국보 된다

“이것도 사기라고?”…알아두면 도움 되는 생활법률

박봄, 뜬금 산다라박 저격 “마약 덮으려고 날 이용했다”