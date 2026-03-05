고려아연 “거버넌스 개선·주주가치 제고”…주주서한 발송

24일 정기주총 앞두고 주주서한

주주환원 정책·2025년 최대 실적·美 프로젝트 강조

고려아연 CI_국문 0 고려아연이 주총을 앞두고 주주서한을 발송했다./고려아연

고려아연 온산제련소 전경_1 0 고려아연 온산제련소 전경./고려아연

고려아연이 정기주주총회를 앞두고 주주들에게 경영 성과와 거버넌스 개선 노력을 설명하는 주주서한을 발송했다.5일 고려아연은 주주서한을 통해 지난해 업황 악화에도 사상 최대 실적을 달성한 경영 성과와 함께 거버넌스 개선, 주주환원 정책 등을 소개했다고 밝혔다. 이번 서한은 오는 24일 열리는 정기주총을 앞두고 주주들과의 소통을 강화하기 위한 차원이다.고려아연은 현재 이사회 사외이사 비중이 68%로 국내 상장사 평균(51%)을 크게 웃돌며 모든 이사회 위원회를 사외이사 중심으로 구성했다고 설명했다. 지난해 여성 사회이사와 외국인 이사를 추가 선임하는 등 이사회 다양성도 한층 강화했다.또한 지난해 주요 투자와 전략을 사전에 검토하기 위해 경영위원회를 신설했으며, 한국거래소 기준 기업 지배구조 핵심지표 준수율도 80%로 상장사 평균(55%)보다 높은 수준인 것으로 알려졌다.주주환원 정책도 강조됐다. 고려아연은 지난해 MBK파트너스와 영풍의 적대적 인수합병(M&A) 시도 과정에서 공개매수를 통해 취득한 자사주 약 204만주를 전량 소각하며 주주와의 약속을 이행했다. 또한 2025년 결산 배당금을 주당 2만원으로 사전에 확정해 배당 예측 가능성을 높였다. 여기에 지난해 9월 밸류업 로드맵의 경과도 주주들에게 상세히 전달했다.고려아연은 지난해 연결 기준 매출 16조5812억원, 영업이익 1조2324억원을 올리며 사상 최대 매출액과 영업이익을 동시에 기록했다. 특히 44년 연속 영업흑자라는 유례없는 성과를 거뒀다. 제련수수료(TC)가 낮은 업황 속에서도 고부가 금속 비중 확대와 신사업 전략인 '트로이카 드라이브' 효과가 실적 개선으로 이어졌다는 설명이다.이번 정기주총에서는 임의적립금 9176억원을 미처분이익잉여급으로 전환하는 안건 등 주주권익 보호와 거버넌스 강화를 위한 다양한 정관 변경 안건이 상정될 예정이다. 회사는 분기배당 도입과 이사의 충실의무 명문화, 전자 주주 총회 도입 등을 통해 주주 참여 확대와 이사회 기능 강화를 추진한다는 계획이다.또한 고려아연은 미국 정부와 함께 추진 중인 '프로젝트 크루서블(Project Crucible)'의 의미도 강조했다. 해당 프로젝트는 약 11조 원을 투자해 미국 현지에 통합 제련소를 건설하는 사업으로, 아연과 구리, 은, 안티모니 등 핵심광물을 생산하는 대규모 프로젝트다.고려아연은 "이번 사업은 고려아연의 기술력과 프로젝트 수행 역량, 거버넌스 체계에 대한 높은 국제적 신뢰를 확인한 사례"라며 "프로젝트 성공을 위해서는 경영 관리 능력과 리더십의 연속성이 중요하며, 주주 여러분의 변함없는 지지와 성원을 바탕으로 프로젝트를 안정적으로 추진해나갈 것"이라고 밝혔다.