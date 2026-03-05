박수현 민주당 수석대변인 사퇴…충남지사 출마 선언

"통합시 제대로 성공시킬 책임, 불발시 도지사로서 성사시킬 더 큰 책임"

'국가균형성장 전략 설계자' 책임감 강조…내일 충남 내려가 표밭 다지기

박수현 더불어민주당 수석대변인이 대변인직을 내려놓고 오는 6·3 지방선거에서 충남도지사 출마를 선언했다.박 수석대변인은 5일 자신의 소셜미디어(SNS)에 '<감사했습니다>'라는 제목의 글을 통해 수석대변인직 사임 소식을 알렸다. 지난해 8월 정청래 당대표 체제에서 수석대변인을 맡은 지 7개월 만이다.그는 해당 글에서 "나름대로 최선을 다했지만 부족함이 많았다. 통합보다 갈등, 희망보다 실망의 언어를 더 많이 사용했다. 용서를 청한다"고 소회를 밝혔다. 이어 "정청래 대표께 사임 인사를 드리는데 눈물이 나서 참느라 애썼다"며 "어디서든 정 대표, 더불어민주당과 함께 대한민국과 국민을 위해 헌신하겠다"고 덧붙였다.박 수석대변인의 충남지사 선거 출마는 전날 방송을 통해 먼저 예고됐다. 그는 JTBC '이가혁 라이브' 생방송에 출연해 대전·충남 행정통합 무산에 따른 지방선거 대응과 관련해 "선거를 따로 치를 수밖에 없게 된다면 제가 충남도지사 선거에 출마하게 될 것"이라며 깜짝 출사표를 냈었다.그는 이번 정부에서 과거 '5극 3특' 국가균형성장 전략 설계자(대통령 직속 국정기획위 산하 균형성장특위 위원장)로서의 무한한 책임감을 강조했다. 그는 "통합이 성사된다면 제대로 성공시켜야 할 책임이 있고, 안 된다면 반드시 도지사가 되어 다음 총선 이전에 이를 성사시켜야 할 더 큰 책임이 있다"며 출마 배경을 설명했다.박 수석 대변인은 이날 기자들과 만나 오는 6일 충남 현지로 내려가 충남도지사 선거 출마를 공식 선언하고, 본격적인 표밭 다지기에 나설 예정이다.