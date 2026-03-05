닫기

정치 국방

“세쌍둥이 머리카락만큼 이웃사랑도 길어지길”…해군 이은주 상사 가족의 ‘2m’ 나눔

지환혁 기자

승인 : 2026. 03. 05. 17:08

해군 8전단 이은주 상사, 세쌍둥이 딸들과 함께 소아암 환아 위해 모발 기부
"전우들에게 받은 사랑, 사회로 환원되길"
clip20260305170612
해군 제8전투훈련단 소속 이은주 상사와 세쌍둥이 딸(왼쪽부터) 장유진, 장은진, 장소진 양이 지난달 26일 8전단 본부 앞에서 소아암 아동 돕기를 위한 머리카락 기부를 앞두고 기념촬영하고 있다. /해군
대한민국 바다를 지키는 해군 부사관이 세쌍둥이 딸들과 함께 소아암 어린이들을 위한 특별한 나눔을 실천해 훈훈한 감동을 주고 있다. 해군 제8전투훈련단 소속 이은주(37) 상사는 다섯 살 세쌍둥이 딸(은진·유진·소진)과 함께 그동안 정성껏 기른 머리카락을 대한민국사회공헌재단 '어머나 운동본부'에 최근 기부했다. 이번에 기부한 모발은 이 상사와 세쌍둥이가 지난 1년 6개월간 기른 각각 25㎝ 머리카락으로, 총 1m에 달한다.

이 상사의 모발 기부는 이번이 처음이 아니다. 이 상사는 2020년 세쌍둥이를 임신했을 당시, 항암치료로 인해 탈모로 고통받는 소아암 환아들의 소식을 접했다. 이 상사는 곧 태어날 아이들의 엄마로서 남다른 책임감을 느껴 출산 후인 2022년 처음 기부했다.

이 상사의 선행은 아이들의 동참으로 이어졌다. 세쌍둥이 딸들은 이 상사와 함께 2024년 동반 기부(1m 5㎝)했다. 다섯 살이 된 세쌍둥이들도 자신들의 머리카락이 아픈 친구들에게 가발이 되어 전달된다는 의미를 이해하고 기쁜 마음으로 동참한다고 이 상사는 전했다.

이 상사는 "군 생활을 하며 전우들에게 받은 큰 사랑을 우리 사회에 환원하고 싶었다"며 "우리 아이들의 머리카락이 자라는 만큼 이웃을 향한 사랑의 길이도 길어지길 바란다"고 소감을 밝혔다.

맏딸 은진양은 "멋진 엄마랑 함께 기부할 수 있어 뿌듯하다"며 "앞으로도 머리를 잘 길러서 아픈 친구들에게 힘을 주고 싶다"고 했다.

이 상사는 2012년 해군 부사관(전탐 특기) 235기로 임관해 구축함 왕건함(DDH-Ⅱ·4400t급), 이지스 구축함 율곡이이함(DDG·7600t급) 등에서 근무했다. 현재는 해군 제8전투훈련단 예비전력관리전대에서 동원계획업무를 수행하고 있다.
지환혁 기자

