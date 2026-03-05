기자협회-서울변회, ‘법률·언론 전문성 강화’ 업무협약

KakaoTalk_20260305_154521894_04 0 박종현 한국기자협회장(오른쪽)과 조순열 서울지방변호사회장이 5일 서울 중구 한국프레스센터 13층 기자협회 회의실에서 법률 및 언론 분야의 전문성 강화와 상호 협력을 위한 업무협약서에 서명한 뒤 악수하고 있다. /제공=한국기자협회

한국기자협회(회장 박종현)와 서울지방변호사회(회장 조순열)가 5일 '법률 및 언론 분야의 전문성 강화와 상호 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.한국기자협회는 이날 오전 프레스센터 13층 한국기자협회 회의실에서 박종현 한국기자협회 회장과 조순열 서울지방변호사회 회장을 비롯해 양 단체 임원진 30여명이 참석한 가운데 MOU 협약식을 열었다고 밝혔다.이번 협약에 따라 서울지방변호사회는 기자협회 회원들이 부당한 압력이나 법적 분쟁의 부담을 줄이고 정론직필에 전념할 수 있도록 법률자문을 지원한다.한국기자협회는 서울지방변호사회의 법률서비스에 대한 정확한 보도와 언론 관련 사업을 협력하게 된다.양측은 이번 협약을 계기로 취재와 보도에 따른 명예훼손, 저작권 등 언론 관련 법적 쟁점에 대해 신속하고 전문적 자문 체계를 구축해 언론의 책임을 다하고 공정 보도로 언론과 법률의 신뢰를 강화해 나갈 예정이다.박종현 한국기자협회 회장은 "변호사와 언론인은 민주주의 공고화를 향한 책무를 지닌 직업군"이라며 "언론인과 변호사들이 우리 사회의 어두운 부분을 보듬으면서 휴머니즘 강화의 철학을 바탕으로 협력해 나가기를 기대한다"고 말했다.조순열 서울지방변호사회 회장은 "기본적 인권을 옹호하고 사회 정의를 실현하는 것이 변호사의 사명"이라며 "기자들이 정론직필 하도록 터전을 마련할 것"이라고 덧붙였다.