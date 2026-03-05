닫기

정치 국회·정당

與, 경선·단수공천 투트랙… 잡음 최소화

이한솔 기자 | 김아윤 기자

승인 : 2026. 03. 05. 17:39

"필승카드"… 지선 주요 후보자 윤곽
정청래 더불어민주당 대표(왼쪽 두 번째)가 5일 국회에서 열린 중앙당공천관리위원회 공천 심사 발표에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장(세 번째)에게 선거복을 입혀준 뒤 포옹하고 있다. /이병화 기자 photolbh@
6·3 지방선거를 앞둔 더불어민주당의 주요 후보자 윤곽이 드러나고 있다. 인천·강원·경상남도 등에선 파격적인 단수공천을 하는가 하면, 일부 지역에선 다자경쟁 구도로 공천 잡음을 상쇄시키겠다는 구상을 세웠다.

민주당은 5일 '3호 단수공천'으로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 경남지사 후보로 선정했다. 정청래 대표는 "1호 공천은 강원지사 선거에서 우상호 후보자, 2호 공천은 인천시장 선거에서 박찬대 후보가 출전하고, 3호 공천으로 김경수 후보가 확정돼 출전하게 됐다"며 "세 분 모두 지선에서 이재명 정부의 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해 반드시 승리할 필승 카드"라고 강조했다.

이날 현장에 자리한 김 후보는 "경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원동지들과 경남도민의 뜻이자 이재명 정부의 성공을 위해 앞장서 이끌라는 도민과 당원의 명령이라 생각한다. 경남에서부터 대한민국 대전환을 만들겠다"고 밝혔다.

아울러 이재명 대통령의 지역구였던 인천 계양을과 박찬대 의원의 출마로 공석인 연수갑 공천에도 관심이 쏠리고 있다. 현재 송영길 전 대표와 김남준 전 청와대 대변인이 내부 경쟁을 벌이고 있다.

인천을 제외한 수도권 공천은 다자경쟁 구도로 흐르고 있다. 서울시장과 경기지사 후보 자리는 5파전 예비경선과 3인 본경선으로 정해졌다. 서울에선 △김영배 의원 △박주민 의원 △전현희 의원 △정원오 성동구청장 △김형남 전 군인권센터 사무총장 등 5명이 경선에 나선다. 경기에선 △김동연 경기지사 △권칠승 의원 △추미애 의원 △한준호 의원 △양기대 전 의원 등이 나선다.

울산시장 후보로는 △김상욱 의원 △이선호 전 대통령자치발전비서관 △안재현 전 노무현재단 울산지역위원회 상임대표가 3파전을 벌인다. 충남과 대전은 통합 논의가 공회전하면서 뚜렷한 윤곽이 드러나지 않고 있다. 통합법이 통과된 광주전남 지역 특별시장엔 △강기정 광주시장 △김영록 전남도지사 △민형배 의원 △신정훈 의원 △이개호 의원 △정준호 의원 △주철현 의원 △이병훈 전 의원 등이 경선을 치른다.
이한솔 기자
김아윤 기자

