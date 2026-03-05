장동혁 “사법3법 의결 무책임”… 국힘, 청와대앞 ‘상복 의총’

장동혁 국민의힘 대표(앞줄 왼쪽 세 번째), 송언석 원내대표(네 번째)를 비롯한 의원들이 5일 서울시 종로구 청와대 사랑채 분수대 앞에서 열린 '사법파괴 3대 악법 거부권 행사 촉구' 현장 의원총회를 마치고 청와대 앞에서 침묵시위를 하고 있다. /박성일 기자 rnopark99@