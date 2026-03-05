휘발유 최고價 지정… ‘폭리’ 막는다

미국과 이스라엘의 이란 공습 여파로 국내 주유소 휘발유와 경유 가격이 가파르게 상승하고 있는 5일 서울의 한 주유소에 유류 가격이 표시돼 있다. 휘발유는 닷새 만에 126원이 올랐고, 경유는 무려 210원 급등, 경유 가격이 휘발윳값을 앞질렀다. /연합