닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
경제 증권

패닉셀 뒤 저가매수...코스피 9.63% 반등

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260306010001601

글자크기

닫기

박주연 기자

승인 : 2026. 03. 05. 18:05

개인 1.8조 순매수… 낙폭 회복
'반도체 투톱' 10%대 상승 주도
코스피가 장 초반 급등하며 5,700선을 터치한 가운데 5일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러가 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전날보다 157.38p(3.09%) 오른 5,250.92로 시작했다. 원/달러 환율은 12.2원 내린 1,464.0원으로, 코스닥은 45.40p(4.64%) 오른 1,023.84로 개장했다. /연합
미국과 이스라엘의 이란 공습 여파로 이틀 연속 급락했던 코스피가 3거래일 만에 급반등했다. 중동 긴장이 단기 충격에 그칠 것이라는 전망이 나오면서 낙폭이 컸던 종목을 중심으로 저가 매수세가 유입된 영향이다.

5일 한국거래소에 따르면 코스피 지수는 전 거래일 대비 490.36포인트(9.63%) 오른 5583.90에 거래를 마쳤다. 앞서 코스피는 미국과 이란 간 긴장이 고조되면서 2거래일 연속 약 20% 가까이 급락해 5093.54까지 밀렸지만, 이날 상승세로 낙폭을 상당 부분 회복했다.

특히 낙폭이 컸던 반도체 대형주들이 강하게 반등했다. 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 11.27%, 10.84% 상승하며 시장 반등을 주도했다. 자동차주도 현대차와 기아가 각각 9.38%, 6.19% 상승하며 전날 낙폭을 상당 부분 만회했다.

수급 측면에서는 개인 투자자가 반등장을 이끌었다. 개인은 이날 1조7964억원을 순매수한 반면, 외국인과 기관은 각각 1445억원, 1조7187억원을 순매도했다.

증권가에서는 최근 급락이 지정학적 리스크에 따른 단기 충격 성격이 강했던 만큼 낙폭 과대 종목을 중심으로 기술적 반등이 나타난 것으로 보고 있다. 다만 중동 정세와 글로벌 금융시장 흐름에 따라 당분간 증시 변동성은 이어질 가능성이 있다는 전망도 나온다.
박주연 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

與·재계 “유가·전기료 상승 땐 반도체 경쟁력 타격”…중동 변수 점검

美 ‘장대한 분노’ 전선 확대… 80년 만의 어뢰 격침으로 이란 해군 무력화

7조 쏟아부은 美, ‘가성비 폭탄’으로 선회…이란전 단기 초토화 노린다

청송 사과부터 CJ 비비고까지…충주맨 김선태 유튜브 협업 요청 쇄도

국세청, 주식시장 교란 ‘불공정 탈세자’ 엄단…2576억 추징·30건 고발

애플 99만원 보급형 노트북 맥북 네오 사전 주문 시작…11일 정식 공개

전면전 넘어 내부 쿠르드족 침투설까지…이란 전쟁, ‘복합 지상전’ 국면 진입

지금 뜨는 뉴스

애플, 보급형 노트북 ‘맥북 네오’ 공개…99만원부터

5년간 100억 여주대에 100억 기탁한 회장님은 정체는

세조 명복 기원 ‘봉선사 동종’, 63년 만에 국보 된다

“이것도 사기라고?”…알아두면 도움 되는 생활법률

박봄, 뜬금 산다라박 저격 “마약 덮으려고 날 이용했다”