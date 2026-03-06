정청래, “‘李 조작 기소’ 가담 검사 모두 감방 보낼 것”

김성태 '진술 압박' 녹취록 거론하며 법무부에 "공소 취소" 촉구

민주당 최고위원회의-13 0 /이병화 기자

정청래 더불어민주당 대표는 6일 과거 검찰의 이재명 대통령 수사를 '조작 기소'이자 '사법 내란'으로 규정하며, 관련 수사에 가담한 검사들에 대한 전면적인 처벌과 법무부의 공소 취소를 촉구했다.정 대표는 이날 오전 전남 영광군에서 열린 현장 최고위원회의에서 최근 언론에 보도된 김성태 전 쌍방울 회장의 녹취록을 언급하며 이같이 밝혔다. 정 대표는 "김 전 회장이 지인에게 '이재명 지사에게 돈을 준 적이 없다. 뭐가 있어야 내놓지, 검찰이 자꾸 내놓으라고 한다'며 압박을 토로했다"며 "이재명 죽이기라는 결말을 미리 정해놓고 죄 없는 사람을 죄인으로 만들기 위한 국가 폭력"이라고 말했다.과거 이 대통령을 겨냥했던 주요 수사들을 '증거 조작'으로 규정하며 전방위적인 진상 규명도 예고했다. 정 대표는 "대장동 사건에서는 녹취록을 왜곡했고, 위례 신도시 사건은 무리한 수사 끝에 이미 전원 무죄가 확정됐다"며 "이런 사법 내란은 12·3 비상계엄 내란을 진압했듯 민주당이 반드시 진압해야 할 눈앞의 과제"라고 강조했다.정 대표는 "오는 12일 본회의 국정조사 보고를 시작으로 위례·대장동, 서해 공무원 피격 사건 등 과거 정치검찰의 날조 부분에 대해 국정조사, 특검 등 할 수 있는 모든 것을 다 하겠다"고 말했다. 또한 "7개월 뒤면 검찰청 폐지 법안 시행으로 낡은 검찰 조작은 역사 속으로 사라진다"며 "3월 내에 국민 눈높이에 부합하는 검찰개혁 방안을 반드시 처리하겠다"고 덧붙였다.한편, 정 대표는 이날 광주·전남 행정통합 특별법 통과에 따른 대규모 재정 지원 및 영광군의 에너지 기본소득 도시 비전을 제시하며 지역 민심을 다졌다.