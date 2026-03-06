닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
IT·과학

오픈AI, ‘GPT-5.4’ 공개…추론·코딩·문서작업 성능 강화

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260306010001638

글자크기

닫기

정아름 기자

승인 : 2026. 03. 06. 08:31

챗지피티
/챗지피티 캡쳐
오픈AI(OpenAI)가 새로운 AI 모델 'GPT-5.4'를 공개했다. 이번 모델은 추론 능력과 코딩, 업무 자동화 기능을 통합한 최신 모델로, 전문 업무 환경에서의 활용성을 크게 강화한 것이 특징이다.

오픈AI는 5일(현지시간) 챗GPT, API, 코드 개발 플랫폼 코덱스(Codex)를 통해 GPT-5.4를 출시했다고 밝혔다. 챗GPT에서는 'GPT-5.4 Thinking' 형태로 제공되며, 복잡한 작업에서 최대 성능을 원하는 사용자를 위해 'GPT-5.4 Pro' 버전도 함께 공개됐다.

GPT-5.4 모델은 이날부터 챗GPT 유료 가입자들에게 제공됐다. 기존 GPT-5.2 사고 모델은 오는 6월 5일까지만 운영한다.

GPT-5.4는 기존 모델에서 발전한 추론 능력과 코딩 성능, 에이전트 기반 자동화 기능을 하나의 모델에 통합했다. 특히 이전 모델인 GPT-5.2 대비 더 적은 토큰을 사용하면서도 문제 해결 속도와 정확도를 높인 것이 특징이다.

이번 모델은 문서 작성, 스프레드시트 분석, 프레젠테이션 제작 등 전문 업무 환경에서의 활용성을 크게 강화했다. 오픈AI가 공개한 평가 결과에 따르면 44개 직군의 지식 기반 업무 수행 능력을 측정하는 GDPval 벤치마크에서 GPT-5.4는 83.0%의 비교 평가에서 전문가 수준 이상의 결과를 기록했다. 이는 GPT-5.2의 70.9%보다 크게 개선된 수치다.

스프레드시트 분석 능력도 향상됐다. 투자은행 신입 분석가 수준의 모델링 작업을 평가한 내부 테스트에서 GPT-5.4는 평균 87.3%의 점수를 기록해 GPT-5.2(68.4%)보다 높은 성능을 보였다. 프레젠테이션 제작 평가에서도 인간 평가자들이 GPT-5.4 결과물을 68% 비율로 더 선호한 것으로 나타났다.

사실 정확성도 개선됐다. 사용자들이 사실 오류를 지적한 프롬프트를 기반으로 한 테스트에서 GPT-5.4는 GPT-5.2보다 개별 주장 오류 가능성이 33% 낮고, 전체 응답에 오류가 포함될 확률도 18% 감소한 것으로 분석됐다.

개발자를 위한 기능도 강화됐다. GPT-5.4는 컴퓨터 사용 기능을 기본적으로 지원하는 첫 범용 모델로, 에이전트가 실제 컴퓨터 환경에서 작업을 수행할 수 있도록 설계됐다. 예를 들어 웹 브라우저를 탐색하거나 소프트웨어를 조작하고, 키보드와 마우스 입력을 통해 복잡한 작업을 수행할 수 있다.

벤치마크 테스트에서도 이러한 성능이 확인됐다. 데스크톱 환경 조작 능력을 평가하는 OSWorld-Verified 테스트에서 GPT-5.4는 75.0% 성공률을 기록해 GPT-5.2(47.3%)를 크게 앞섰으며 인간 평균(72.4%)보다도 높은 성능을 보였다.

웹 브라우저 작업을 평가하는 WebArena-Verified 테스트에서도 GPT-5.4는 67.3% 성공률을 기록해 GPT-5.2(65.4%)보다 개선된 성능을 나타냈다.

시각 인식 능력도 강화됐다. GPT-5.4는 최대 100만 토큰 컨텍스트를 지원하며, 고해상도 이미지 분석 기능을 통해 최대 1024만 픽셀 수준의 이미지까지 처리할 수 있다. 이를 통해 문서 인식과 이미지 이해, 화면 상호작용 정확도가 향상됐다는 설명이다.

오픈AI는 "GPT-5.4는 복잡한 업무 수행을 보다 정확하고 효율적으로 처리할 수 있도록 설계된 모델"이라며 "개발자와 기업이 실제 업무를 자동화하는 AI 에이전트를 구축하는 데 중요한 기반이 될 것"이라고 밝혔다.

정아름 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기