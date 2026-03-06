㈜한화, 한국거래소 ‘공시우수법인’ 선정…상장사 816곳 중 8곳 포함

자율공시·영문공시 등 투자자 소통 강화 평가

기업가치 제고계획 공시 및 개인주주 간담회 진행

2025년도 유가증권시장 공시우수법인 시상식에서 오용근 ㈜한화 건설부문 기획실장이 정규일 한국거래소 유가증권시장 본부장으로부터 표창패를 수여 받고 기념촬영을 하고 있다./㈜한화

㈜한화가 한국거래소가 선정한 '2025년 유가증권시장 공시우수법인'에 이름을 올리며 공시 역량을 인정받았다고 6일 밝혔다.한국거래소는 3월 5일 유가증권시장 상장사 816개사 가운데 ㈜한화를 포함한 8개사를 공시우수법인으로 선정하고 표창패를 수여했다. 공시우수법인은 체계적인 공시 관리 시스템을 구축하고 투자자와 적극적으로 소통한 기업을 대상으로 매년 선정된다.선정된 기업은 향후 5년간 불성실공시법인 지정 유예(1회), 공시담당자 연례 교육 면제, 연부과금 및 추가·변경 상장 수수료 면제(1년), 공시 담당자 해외 업무 연수 등의 혜택을 받는다.㈜한화는 자율공시, 영문공시, 공정공시, 안내공시 등을 정확하고 신속하게 이행해 왔다는 점에서 높은 평가를 받았다. 의무 공시가 아닌 경영 사항도 자율공시를 통해 공개하며 시장과의 소통을 확대해 왔다.특히 기업가치 제고계획을 공시하고 밸류업 전략과 핵심 지표를 제시하는 등 주주가치 제고 노력도 지속했다. 올해 1월에는 개인 주주 대상 간담회를 열어 회사의 중장기 비전과 주주환원 방향을 공유했다.회사 내부에는 공시 전담 조직을 독립적으로 운영해 공시 업무 전문성을 강화하고 있으며, 영문 공시 확대를 통해 해외 투자자 대상 정보 제공도 강화하고 있다. 사내 유관 부서를 대상으로 공시 교육을 실시해 공시 관리 체계도 지속적으로 개선하고 있다.시상식에 참석한 오용근 ㈜한화 건설부문 기획실장은 "자발적이고 정확한 투자정보 제공을 통해 주주와 투자자와의 소통을 강화하고 기업가치 제고를 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.