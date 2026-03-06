닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 대기업

네이버, ‘2025 보안 백서’ 발간…AI 시대 보안 대응 전략 공개

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260306010001718

글자크기

닫기

이서연 기자

승인 : 2026. 03. 06. 13:11

서비스 전 과정 보안 점검·피싱 탐지 강화
버그바운티 유효 제보 5년간 77.2% 감소
프라이버시센터에 '글로벌 프라이버시 동향' 신설
[이미지] 2025 네이버 보안백서
2025 네이버 보안백서./네이버
네이버는 2025년 한 해 동안 수행한 주요 보안 활동과 AI 기술 발전에 따른 보안 대응 전략을 담은 '2025 네이버 보안 백서'를 공개했다고 6일 밝혔다. 보안 백서는 네이버 시큐리티 블로그를 통해 확인할 수 있다.

네이버는 주요 보안 이슈와 대응 활동을 투명하게 공유하기 위해 매년 보안 백서를 발간하고 있다. 이번 백서에서는 AI 기술 확산으로 새롭게 부상하는 보안 위협을 조명하고 이에 대응한 기술적·운영적 대응 사례를 담았다.

백서에는 서비스 설계와 개발, 운영 전 과정에 걸친 보안 점검 프로세스 강화, 어뷰징 및 피싱 탐지 모델 고도화, 임직원 및 파트너사 대상 보안 교육과 캠페인 등 주요 활동이 포함됐다.

특히 외부 보안 전문가와 협력해 취약점을 사전에 발견하는 버그바운티 프로그램의 성과도 소개됐다. 네이버에 따르면 유효 제보 건수는 최근 5년 사이 77.2% 감소하며 서비스 보안 수준이 개선된 것으로 나타났다. 버그바운티 프로그램은 2015년부터 운영되고 있다.

네이버는 글로벌 개인정보 규제 대응 지원도 확대했다. 프라이버시센터에 '글로벌 프라이버시 월간 동향' 카테고리를 신설해 전 세계 주요 개인정보 보호 규제와 이슈를 매달 소개할 예정이다.
이서연 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기