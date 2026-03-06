LG엔솔, 캐나다 ‘배터리 허브’ 세웠다…넥스트스타 공장 준공

캐나다 윈저에 단독 배터리 생산거점 구축…북미 배터리 공급망 핵심 축 부상

5조원 투자·1300명 고용…전기차·ESS 배터리 생산으로 북미 시장 대응

[참고사진2] 5일(현지시간) 캐나다 온타리오주 윈저시에서 열린 LG에너지솔루션 캐나다 단독 공장 넥스트스타 에너지 준공식 기념사진. 0 5일(현지시간) 캐나다 온타리오주 윈저시에서 열린 LG에너지솔루션 캐나다 단독 공장 넥스트스타 에너지 준공식에 참가한 김정관 산업통상부 장관(사진 오른쪽에서 세 번째)이 관계자들과 기념사진을 찍고 있다./LG에너지솔루션

북미 배터리 공급망 확보 경쟁이 치열해지는 가운데 LG에너지솔루션이 캐나다에 대규모 생산 거점을 구축하며 현지 배터리 산업의 핵심 축으로 자리 잡았다.LG에너지솔루션은 5일(현지시간) 캐나다 온타리오주 윈저시에 위치한 배터리 생산법인 '넥스트스타 에너지(NextStar Energy)' 공장의 준공식을 개최했다고 6일 밝혔다.이날 행사에는 더그 포드 캐나다 온타리오주 수상, 멜라니 졸리 캐나다 연방 산업부 장관, 김정관 산업통상부 장관을 비롯해 김동명 LG에너지솔루션 CEO 사장, 이훈성 넥스트스타 에너지 법인장 등 양국 정부와 기업 관계자들이 참석했다.넥스트스타 에너지는 캐나다 최초이자 유일한 대규모 배터리 제조 시설로 평가받는다. 전기차 배터리뿐 아니라 인공지능(AI) 데이터센터와 대규모 전력망 등에 활용되는 에너지저장장치(ESS) 배터리 제품을 생산하며 북미 배터리 산업의 주요 거점 역할을 수행할 전망이다.공장 총 면적은 423만 평방피트(약 39만㎡) 규모다. 넥스트스타 에너지는 지난해 11월 셀 양산을 시작한 이후 현재까지 100만 개 이상의 배터리 셀을 생산하며 북미 ESS 시장 수요 대응 능력을 확보했다.이 공장은 2022년 출범 이후 약 50억 캐나다 달러(약 5조원) 이상이 투자됐다. 현재 약 1300명의 인력이 근무하고 있으며 향후 생산능력을 확대해 장기적으로 약 2500명 규모의 고용 창출을 목표로 하고 있다.현지 정부도 이번 공장이 캐나다 제조업 경쟁력을 강화하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.더그 포드 온타리오주 수상은 "넥스트스타 공장의 준공은 온타리오주의 중대한 이정표로 수천 개의 지역 일자리를 창출하고 자동차 및 첨단 제조 공급망에 큰 혜택을 제공할 것"이라고 말했다.멜라니 졸리 캐나다 연방 산업부 장관은 "이 첨단 배터리 제조시설은 차세대 차량 생산을 지원하고 에너지 인프라를 강화하는 역할을 하게 될 것"이라며 "미래 모빌리티 협력을 기반으로 캐나다는 새로운 산업 흐름을 만들어 가고 있다"고 강조했다.김정관 산업통상부 장관은 "캐나다는 한국이 어려운 시기에 함께한 오랜 친구"라며 "온타리오주에 양국 산업 협력의 상징이 될 넥스트스타 에너지 공장이 들어선 것을 뜻깊게 생각한다"고 밝혔다.김동명 LG에너지솔루션 사장은 "넥스트스타 에너지의 단독 경영을 결정한 것은 확고한 자신감에서 비롯된 선택"이라며 "캐나다 최초이자 유일한 배터리 제조시설로서 전동화 시대를 이끄는 핵심 동력이 될 것"이라고 말했다.이훈성 넥스트스타 에너지 법인장은 "이번 준공식은 윈저 지역에서 형성되고 있는 경제 성장 모멘텀을 보여주는 성과"라며 "연방 및 주 정부의 지원과 협력을 바탕으로 캐나다 경제에 장기적인 가치를 창출하겠다"고 말했다.넥스트스타 에너지는 2022년 3월 LG에너지솔루션과 스텔란티스의 합작 발표로 출범해 같은 해 11월 공장 건설에 착수했다. 이후 2024년 모듈 생산을 시작했고 2025년 11월 전극과 셀 양산을 본격화했다.올해 2월에는 LG에너지솔루션이 지분 100% 인수를 통해 단독 공장으로 전환할 예정이라고 밝힌 바 있으며, 최근 누적 100만 번째 배터리 셀 생산을 달성했다.