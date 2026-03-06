시진핑 中 주석, 15차 5개년 계획 완수 노력 필요

전인대 장쑤성 분과회의에서 강조

경제 大省 회의에 4년 연속 참석

clip20260306133059 0 시진핑 중국 총서기 겸 국가주석이 5일 14기 전인대 4차회의 개막식 직후 장쑤성 대표단 분과회의 참석했다는 사실을 전한 관영 언론의 보도./중국중앙텔레비전(CCTV)

시진핑(習近平) 중국 총서기 겸 국가주석이 최대 연례 정치 행사인 제14기 전국인민대표대회(전인대) 4차 회의가 진행 중인 가운데 장쑤(江蘇)성 대표단 분과회의에 참석해 제15차 5개년계획(2026~2030년) 목표 달성을 위해 노력해야 한다고 강조했다.베이징 외교 소식통들의 6일 전언에 따르면 시 주석은 전날 오후 전인대 장쑤성 대표단 분과회의에 참석해 경제 및 사회 발전 목표 달성과 관련한 의견을 제시했다. 이어 "15차 5개년 계획의 경제·사회 발전 목표와 과제를 완수하기 위해서는 보다 복잡한 환경에 대응하고 더 많은 심층적 모순을 해결해야 한다"고 강조했다.또 장쑤성의 업무보고를청취한 다음에는 "장쑤성은 발전 기반이 비교적 탄탄한 만큼 선도적 역할을 하도록 노력해야 한다"고 밝혔다. 그러면서 "경제 대성(大省)의 발전 기반이 안정적이고 외부 충격에 대한 저항력이 강해야만 전국 경제의 안정성을 지탱할 수 있다"고 덧붙였다.시 주석은 더불어 "중국식 현대화는 전 인민의 공동 부유를 실현하는 현대화"라면서 "장쑤성은 민생 정책의 새로운 특징을 정확히 파악하고 도시·농촌 주민 소득 증대, 기본 공공서비스 및 사회보장 수준 향상 등 과제에 적극 대응해야 한다"고 강조했다.통상적으로 중국 당정 최고 지도부는 전인대 전체회의 개막 이후 각 지역 대표단의 분과회의에 참석하는 것을 관례로 하고 있다. 시 주석의 경우는 올해까지 4년 연속 장쑤성 대표단 분과회의에 참석했다.이 회의에서 시 주석이 언급한 제15차 5개년계획 초안은 지난해 10월 열린 당 제20기 중앙위원회 제4차 전체회의(20기 4중전회)에서 통과된 바 있다. 이번 전인대에서 최종 승인될 예정으로 있다. 중국 경제의 현대화를 위한 여러 전략과 각종 관련 조치들이 포함된 것으로 알려지고 있다.