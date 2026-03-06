국힘, 모빌리티 전문가·프리랜서 아나운서 등 5명 영입

6일 3차 인재영입 발표…신전대협 영입 관련 "사회 비판 활동 높이 평가"

clip20260306135736 0 조정훈 국민의힘 인재영입위원장이 6일 국회에서 3차 영입 인재를 발표하고 있다./연합

국민의힘이 6일 3차 영입인재로 모빌리티 전문가, 프리랜서 아나운서 등 5명을 발표했다.조정훈 인재영입위원장은 이날 국회에서 기자회견을 열고 이같은 인재 영입 결과를 발표했다. 이번에 합류한 인사는 최지예 주식회사 지예수 이사(2001년생), 고재현 티맵모빌리티 대외정책실 총괄(1981년생), 박동희 전 대한민국 대도시시장협의회 사무국장(1985년생), 윤상훈 작가(1990년생), 박윤경 아나운서(1983년생) 등이다.조 위원장은 영입 배경과 관련, "최지예 이사는 2024년 동덕여대가 남녀 공학 전환 문제로 둘로 갈라졌을 때 학우들의 조정과 화합을 위해 움직인 용기 있는 청년리더"라고 했다. 이어 "고재현 총괄은 자율주행·인공지능 사업에서 앞서가는 리더로, 현대자동차 노조가 AI 로봇의 공장 도입에 격렬히 반대하는 모습을 보며 세상을 바꾸는 데 도전하기로 했다"고 말했다.이어 박 전 사무국장과 윤 작가, 박 아나운서에 대해선 "전국 대도시의 행정과 예산을 조율하는 큰 단체의 실무책임자를 지내 지자체 행정을 몸소 깨달은 분"이라며 "도시가 가진 고유의 이야기를 경제적 가치로 연결할 실천형 문화 전문가", "소통을 행동으로 증명한 민생과 정책을 잇는 인재"라고 각각 소개했다.조 위원장은 최근 발표한 2차 영입인재 중 한 명인 이범석 신전대협 공동의장의 행적을 두고 '친일·독재 미화 의혹'이 제기된 데 대해 "(영입 전) 많은 검토를 했다. 청년으로서 국민연금 개혁안 등에 당당히 비판 목소리를 낸 것을 높이 평가했다"면서도 "국민의힘과 결이 100% 맞는다고 생각하진 않는다"고 말했다.이어 "전대협 의장이 민주당에서 국회의원을 할 수 있다면, 신전대협 공동의장도 국민의힘에서 지선에 출마할 수 있다. 청년 시절부터 대한민국 변화를 위해 노력한 점을 높이 사야 한다고 생각한다"고 강조했다.