‘배현진 징계’ 제동 걸린 국힘…장동혁 책임론 확산

다른 곳 바라보는 장동혁과 배현진<YONHAP NO-6344> 0 국민의힘 장동혁 대표(앞)와 배현진 의원이 23일 국회에서 열린 의원총회에서 앞뒤로 나란히 앉아 서로 다른 곳을 바라보고 있다. /연합

배현진 국민의힘 의원의 '당원권 정지 1년' 징계 효력 정지 가처분 신청이 법원에서 인용되자 당내 일각에서 장동혁 대표 책임론이 커지고 있다. 윤민우 중앙윤리위원장을 향해서도 사퇴 요구가 제기됐다.배 의원은 6일 SBS라디오 '김태현의 정치쇼'에 나와 "장 대표가 입이 열 개라도 할 말이 있겠냐"며 "본인과 결이 맞지 않는 사람들을 윤리위라는 기구를 통해 숙청하고 있다"고 비판했다. 배 의원은 "장 대표가 당원과 국민에게 진심으로 백배사죄해야 한다"고 촉구했다.한동훈 전 대표는 이날 페이스북을 통해 "제1야당 국민의힘이 반헌법적이라는 소리를 법원으로부터 들었다"며 "장 대표 등 '윤어게인'(윤석열 전 대통령 지지층) 당권파들은 반헌법적 숙청이라는 어제 법원 재판 결과에 대해 아직까지도 한마디 말을 못하고 있다"고 비판했다.이어 "윤 전 대통령이 군인들에게 계엄 책임을 미루듯이 자기들이 꽂은 윤민우, 이호선에게 책임을 미룰 것이냐"며 "무능하고 무책임하다"고 했다.친한계 박정훈 의원도 이날 페이스북을 통해 "윤리위를 동원해 정적을 제거하다 '위헌정당'의 기로 들어서는 참사를 만들어낸 것"이라고 비판했다. 박 의원은 "당을 수렁으로 밀어넣은 장 대표와 지도부가 제1야당을 이끌 자격이 없다는 건 이미 온 국민이 알고 있다"고 강조했다.당내 소장파 모임인 '대안과미래' 소속 조은희 의원은 페이스북을 통해 "이번 사태는 윤리위가 헌법과 법률의 테두리를 벗어나 자의적이고 편향적으로 운영되고 있음을 보여주었다"며 윤민우 위원장의 사퇴를 촉구했다.이와 관련해 장 대표는 별다른 입장을 표명하지 않고 있다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 기자들과 만나 "장 대표는 이제 민생과 지방선거 승리에 집중하고 있는 상황"이라며 "이 이슈를 언급할 계획은 없다"고 했다.그러면서 "당 차원의 추가적인 법적 조치는 검토하지 않고 있다"고 덧붙였다.