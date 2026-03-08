평택시장 도전장 낸 최원용…“도시 성장 넘어 시민 삶 바꾸겠다”

7일 평택시청 인근에 마련된 최 예비후보 선거사무소에서 열린 개소식에는 김현정·홍기원 국회의원과 현직 시·도의원, 박종근 평택시체육회장, 시·도의원 예비후보, 당원과 지지자 등 1000여 명(주최 측 추산)이 참석했다.
최 예비후보는 "바쁜 시간에도 찾아준 모든 분께 감사드린다"며 "지난 30여 년 동안 공직에서 평택 발전을 위해 쉼 없이 뛰어왔다"고 말했다.
이어 "삼성 캠퍼스와 고덕신도시 사업을 실무 총괄하며 평택 변화의 중심에 있었다"며 "개소식을 통해 본격적인 정치 활동을 시작한다는 실감이 난다"고 밝혔다.
그는 앞으로 경선 과정에서 세 가지 가치를 바탕으로 지역 정치 현안을 풀어가겠다는 구상도 제시했다.
최 예비후보는 "더불어민주당의 가치를 지키는 경선을 치르겠다"며 "말이 아닌 실적과 성과로 시민 목소리를 단순한 소통에 그치지 않고 정책으로 만들어 가겠다"고 강조했다.
또 "경선이 끝나면 우리는 하나"라며 "모두 원팀이 돼 승리를 위해 힘을 모으겠다"고 말했다.
이날 개소식은 내빈 소개를 시작으로 선거대책본부 임명장 수여, 영상 축사, 축전 낭독 순으로 진행됐다.
영상 축사에는 추미애 국회 법제사법위원장을 비롯해 김승원 더불어민주당 경기도당 위원장, 한준호 전 최고위원, 강득구 최고위원, 문진석 국회의원(천안갑), 김준혁 국회의원(수원정), 김용 전 민주연구원 부원장, 김영진 국회의원(수원병), 배우 이기영 등이 참여했다.
조정식 국회의원(대통령비서실 정무특별보좌관·시흥을)은 축전을 통해 "코로나19라는 국가 재난 상황 속에서 당시 경기도 기획조정실장이던 최 예비후보의 대응이 돋보였다"며 "현장에서 가장 빠르게 대응한 핵심 조력자였다"고 평가했다. 그러면서 "이 같은 경험을 바탕으로 평택의 대전환을 이끌 것으로 기대한다"고 전했다.
최 예비후보는 "평택은 꾸준히 성장해 왔고 지금은 더 큰 도약을 앞두고 있다"며 "도시 성장뿐 아니라 시민의 삶이 함께 성장하는 도시를 만들겠다. 시민이 체감할 수 있도록 결과로 보여드리겠다"고 말했다.