평택시장 도전장 낸 최원용…“도시 성장 넘어 시민 삶 바꾸겠다”

우리는 하나다. 원팀으로 승리 위해 힘 모아야

최원용 평택시장 예비후보 선거사무소 개소식 가져 0 7일 선거사무소 개소식에서 출정 각오를 다지고 있는 최원용 더불어민주당 평택시장 예비후보/ 이진 기자

최원용 더불어민주당 경기 평택시장 예비후보가 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거 행보에 나섰다.7일 평택시청 인근에 마련된 최 예비후보 선거사무소에서 열린 개소식에는 김현정·홍기원 국회의원과 현직 시·도의원, 박종근 평택시체육회장, 시·도의원 예비후보, 당원과 지지자 등 1000여 명(주최 측 추산)이 참석했다.최 예비후보는 "바쁜 시간에도 찾아준 모든 분께 감사드린다"며 "지난 30여 년 동안 공직에서 평택 발전을 위해 쉼 없이 뛰어왔다"고 말했다.이어 "삼성 캠퍼스와 고덕신도시 사업을 실무 총괄하며 평택 변화의 중심에 있었다"며 "개소식을 통해 본격적인 정치 활동을 시작한다는 실감이 난다"고 밝혔다.그는 앞으로 경선 과정에서 세 가지 가치를 바탕으로 지역 정치 현안을 풀어가겠다는 구상도 제시했다.최 예비후보는 "더불어민주당의 가치를 지키는 경선을 치르겠다"며 "말이 아닌 실적과 성과로 시민 목소리를 단순한 소통에 그치지 않고 정책으로 만들어 가겠다"고 강조했다.또 "경선이 끝나면 우리는 하나"라며 "모두 원팀이 돼 승리를 위해 힘을 모으겠다"고 말했다.이날 개소식은 내빈 소개를 시작으로 선거대책본부 임명장 수여, 영상 축사, 축전 낭독 순으로 진행됐다.영상 축사에는 추미애 국회 법제사법위원장을 비롯해 김승원 더불어민주당 경기도당 위원장, 한준호 전 최고위원, 강득구 최고위원, 문진석 국회의원(천안갑), 김준혁 국회의원(수원정), 김용 전 민주연구원 부원장, 김영진 국회의원(수원병), 배우 이기영 등이 참여했다.조정식 국회의원(대통령비서실 정무특별보좌관·시흥을)은 축전을 통해 "코로나19라는 국가 재난 상황 속에서 당시 경기도 기획조정실장이던 최 예비후보의 대응이 돋보였다"며 "현장에서 가장 빠르게 대응한 핵심 조력자였다"고 평가했다. 그러면서 "이 같은 경험을 바탕으로 평택의 대전환을 이끌 것으로 기대한다"고 전했다.최 예비후보는 "평택은 꾸준히 성장해 왔고 지금은 더 큰 도약을 앞두고 있다"며 "도시 성장뿐 아니라 시민의 삶이 함께 성장하는 도시를 만들겠다. 시민이 체감할 수 있도록 결과로 보여드리겠다"고 말했다.