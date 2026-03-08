[포토] 인사하는 정청래 대표

정청래 더불어민주당 대표가 8일 국회에서 '검찰·사법·언론 개혁 완수! 1인1표제 실현! 지방선거 승리로 이재명정부 성공을 뒷받침하겠습니다!'란 주제로 열린 기자회견을 마친 뒤 인사하고 있다.