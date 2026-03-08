닫기

국제 유럽

노르웨이 주재 美 대사관서 폭발…건물 일부 파손·인명 피해 없어

김도연 기자

승인 : 2026. 03. 08. 16:13

경찰 "용의자 추적 중"
NORWAY-USA/BLAST
노르웨이 경찰이 8일 폭발 사건이 발생한 주노르웨이 미국대사관 주변을 통제하고 있다. 이날 새벽 대사관에서 큰 폭발음이 발생해 건물 일부가 파손됐지만 인명 피해는 없는 것으로 전해졌다./로이터 연합뉴스
노르웨이 수도 오슬로에 있는 미국 대사관에서 폭발이 발생해 건물이 일부 파손됐지만, 인명 피해는 없었다고 노르웨이 경찰이 8일(현지시간) 밝혔다고 로이터통신이 보도했다.

로이터에 따르면 폭발은 이날 오전 1시께 오슬로 서부에 있는 주노르웨이 미국대사관 영사부 출입구 인근에서 발생했다.

폭발 직후 현장 일대에서는 짙은 연기가 목격됐다. 당시 대사관 인근을 지나던 한 목격자는 "도로 위에 매우 짙은 연기층이 깔려 있었고 대사관 입구 쪽에 일부 피해가 보였다"고 말했다.

사건 이후 흰색 보호복을 입은 경찰 과학수사 요원들이 현장에서 조사를 진행했다.

오슬로 경찰은 수색견과 드론, 헬리콥터 등을 동원해 현장을 수색했으며 추가 폭발물은 발견되지 않았다고 밝혔다. 경찰은 한 명 이상일 가능성이 있는 용의자를 추적 중이다.


김도연 기자

