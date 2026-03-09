인천시청 역세권 2500가구 대단지…‘포레나더샵 인천시청역’ 분양 중

총 2568가구 규모 조성…735가구 일반분양

더블 역세권에 '초품아' 입지까지

삼성물산 스마트홈 플랫폼 '홈닉' 도입

포레나더샵 인천시청역 0 한화 건설부문과 포스코이앤씨 컨소시엄이 인천 남동구 일대에 조성하는 '포레나더샵 인천시청역' 아파트 조감도./한화 건설부문

한화 건설부문과 포스코이앤씨 컨소시엄이 인천 남동구 일대에 들어서는 새 아파트를 공급 중이다.한화 건설부문은 최근 남동구 구월동 인천시청 인근에 '포레나더샵 인천시청역' 아파트 견본주택을 열고 분양 일정을 소화 중이라고 9일 밝혔다.이 단지는 지하 4층~지상 최고 35층, 총 24개동, 전용면적 39~84㎡형 총 2568가구 규모로 조성된다. 이 중 735가구가 일반분양 물량이다. 일반분양 면적별 공급은 △49㎡ 46가구 △59㎡A 383가구 △59㎡B 306가구 등이다.계약 조건은 계약금 5%(1차 계약금 1000만원 정액제), 중도금 60%, 잔금 35%다. 입주는 2029년 하반기 예정이다.인천지하철 1·2호선 환승역인 인천시청역과 1호선 간석오거리역이 도보권에 있다는 게 특징이다. 향후 수도권광역급행철도(GTX)-B 노선 개통이 예정돼 있다.교육 여건도 갖췄다. 단지 바로 앞 상인천초교를 품은 '초품아' 입지에 반경 1km 내 상인천중, 신명여고, 인제고 등이 있다.단지 안에는 골프연습장과 스크린 골프, 필라테스 스튜디오, 키즈 북하우스, 스터디룸, 키즈 카페, 프라이빗 오피스와 스튜디오 등이 들어설 예정이다.주거 편의를 극대화하는 첨단 시스템도 선보인다. 삼성물산 건설부문의 스마트홈 플랫폼인 '홈닉'을 도입해 조명·가전 제어는 물론 관리비 확인과 커뮤니티 예약까지 하나의 앱(애플리케이션)으로 관리할 수 있는 스마트 주거 환경을 구축한다. 주차장에는 한화 건설부문이 최초 개발한 천장형 전기차 충전 시스템인 'EV 에어스테이션'이 적용되어 주차 공간의 효율성을 높이고 안전한 충전 환경을 제공할 예정이다.내부 설계도 돋보읻나. 거실은 우물 천장 설계를 통해 개방감을 극대화한다. 배선기구류에 통합 디자인을 적용한 '포레나 엣지룩'으로 세련된 내부 분위기를 연출한다. 주방은 프리미엄 키친 인테리어 옵션(유상) 선택 시 오픈형 구조의 인테리어를 적용한다. 로봇청소기 수납장과 전동루버시스템 등 입주자의 편의를 고려한 맞춤형 상품도 도입된다.장영기 한화 건설부문 분양소장은 "포레나더샵 인천시청역은 인천의 행정·교통 중심지에 위치하며 대한민국 대표 건설사가 손을 맞잡은 2500가구급 대규모 랜드마크 단지"라며 "GTX-B 노선의 직접적인 수혜와 더불어 합리적인 계약 조건까지 갖춰 실수요자들의 높은 관심이 기대된다"고 말했다.