[포토]지금 광화문은 BTS 붐

오는 21일 서울 광화문광장에서 열리는 방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 6일 앞둔 15일 종로구 광화문 인근 대형 스크린에 BTS의 공연 홍보 화면이 나오고 있다. 이를 외국인 관광객들과 시민들이 이를 배경으로 사진을 찍는 등 많은 관심을 보이고 있다.