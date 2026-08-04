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사회

“광복절 앞두고 김구·유관순 조롱 게시물 여전”…서경덕 교수 비판

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정아름 기자

승인 : 2026. 08. 04. 08:10

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서경덕
/서경덕 교수 인스타
광복절을 앞두고 독립운동가를 희화화하거나 조롱하는 게시물이 SNS와 글로벌 동영상 플랫폼에서 여전히 확산되고 있다며 서경덕 성신여대 교수가 플랫폼의 적극적인 대응을 촉구했다.

서 교수는 4일 자신의 인스타그램을 통해 "지난 삼일절 AI로 제작한 '유관순 방귀 로켓', '안중근 방귀 열차' 영상이 글로벌 동영상 플랫폼 틱톡에 올라와 큰 논란이 됐다"며 "다가오는 광복절을 맞아 틱톡과 각종 SNS를 조사해 보니 독립운동가를 조롱하는 게시물이 여전히 많았다"고 밝혔다.

그는 독립운동가의 외모를 평가하거나 기여도를 순위로 매기고, 게임이나 아이돌과 독립운동가를 비교하는 등의 게시물이 다수 확인됐다고 전했다.

이어 "무엇보다 안중근, 유관순, 김구 등 유명 독립운동가를 이용해 자신의 계정을 활성화하려는 전략으로 보인다"고 지적했다.

현행법상 이 같은 악성 콘텐츠를 처벌하기는 쉽지 않다고 설명했다.

서 교수는 "법조계에 따르면 이러한 악성 콘텐츠에 대한 실질적인 처벌은 현재 어려운 상황"이라며 "사자(死者)에게는 모욕죄가 적용되지 않고, 사자명예훼손죄 역시 허위 사실을 적시한 경우에만 성립하기 때문에 일반적인 명예훼손죄보다 적용 요건이 훨씬 까다롭다"고 말했다.

그러면서 이용자와 플랫폼 모두의 적극적인 대응이 필요하다고 강조했다.

서 교수는 "이런 악성 콘텐츠를 발견하면 이용자들의 적극적인 신고를 통해 게시물이 더 이상 노출되지 않도록 만드는 것이 가장 중요하다"며 "플랫폼 역시 이 같은 게시물이 더 이상 올라오지 못하도록 모니터링을 강화해야 한다"고 촉구했다.

정아름 기자

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