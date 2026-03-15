[포토]광화문 광장은 BTS 세상

오는 21일 서울 광화문광장에서 열리는 방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 6일 앞둔 15일 종로구 광화문 앞 세종문화회관 계단에 BTS의 공연 홍보 문구가 붙혀져 있다. 이를 외국인 관광객들과 시민들이 이를 배경으로 사진을 찍는 등 많은 관심을 보이고 있다.