현대차, 유럽 전기차 시장 공략 속도...‘아이오닉 3’ 내달 밀라노서 공개

프리미엄은 제네시스, 대중은 현대차…투트랙 전략 본격화

내달 밀라노 디자인 위크서 아이오닉 3 세계 최초 공개

튀르키예 생산 거점 구축…유럽 전기차 대응력 강화

사진 9) '콘셉트 쓰리' 현장 사진 0 지난해 열린 'IAA 모빌리티 2025'에서 공개한 '콘셉트 쓰리'는 아이오닉 3의 디자인 토대가 될 것으로 예상된다./현대차

현대자동차가 유럽 전기차 시장 공략에 속도를 낸다. 현대차는 소형 전기차를 앞세워 대중 시장을, 제네시스는 프리미엄 전기차로 상위 시장을 파고드는 '투트랙 전략'을 본격화한다.18일 현대차 유럽 법인에 따르면 오는 4월 21일 이탈리아에서 열리는 '2026 밀라노 디자인 위크'에서 소형 전기차 '아이오닉 3'를 세계 최초로 공개한다. 공개 행사는 디자인 전시 공간 '토르네리아 토르토나'에서 진행한다. 현대차의 디자인 철학을 강조한 전시와 함께 아이오닉 3를 공개할 예정이다.아이오닉 3는 현대차가 유럽 시장을 겨냥해 선보이는 전략형 소형 전기차다. 좁은 도로와 주차 환경, 소형차 선호도가 높은 유럽 특성을 반영했다. 기존 '캐스퍼 일렉트릭(인스터)'과 아이오닉 5 사이를 잇는 모델이다. 현대차는 아이오닉 3를 통해 단순한 신차 소개를 넘어 향후 전동화 디자인 방향성을 함께 제시한다는 계획이다.현대차가 아이오닉 3를 유럽에서 가장 먼저 공개하는 배경에는 현지 전기차 시장의 회복 흐름이 있다. 현대차는 지난해 유럽에서 전기차 11만여대를 판매하며 전년 대비 48% 성장했다. 특히 소형 전기차 '인스터'가 가격 경쟁력과 상품성을 앞세워 현지 시장에서 성과를 내면서 소형 전기차 전략에 대한 자신감도 커진 상황이다.생산 전략도 유럽 중심으로 재편하고 있다. 아이오닉 3는 튀르키예 이즈미트 공장에서 생산될 예정이다. 현대차는 해당 공장에 전기차 생산 인프라 구축을 위한 투자를 진행했다. 현지 생산을 통해 물류 비용과 공급 리스크를 줄이고 유럽 시장 대응력을 한층 높이겠다는 구상이다.특히 내연기관 모델과 전기차를 함께 생산하는 '혼류 생산' 방식을 도입해 시장 수요 변화에 유연하게 대응할 수 있는 생산 체계를 구축했다. 이를 통해 전기차 수요 변동성에도 안정적인 공급이 가능할 것으로 기대된다.현대차그룹 차원의 유럽 전략도 더욱 구체화되고 있다. 제네시스는 전기차 중심으로 유럽 프리미엄 시장 공략을 확대하고 있으며, 판매·서비스 거점도 기존 독일, 영국, 스위스 3개국에서 이탈리아를 시작으로 프랑스 네덜란드 스페인까지 확장한다. 이로써 제네시스는 유럽 7개국에 최종 진출한다. 현대차는 아이오닉 3를 포함해 향후 18개월 동안 신규 전기차 모델을 추가 투입하며 대중 시장 공략을 강화한다.업계에서는 현대차그룹이 유럽을 글로벌 전동화 전략의 핵심 거점으로 삼고 있다고 보고 있다. 업계 관계자는 "미국 전기차 시장 성장세가 둔화되는 가운데 유럽이 주요 완성차 업체들의 핵심 격전지로 부상하고 있다"며 "현대차그룹은 프리미엄과 대중 시장을 동시에 겨냥한 전략으로 유럽 내 존재감을 확대하려는 것"이라고 말했다.